التعليم بغزة تكرم الفائزين بجائزة صندوق الإنجاز والتميز

غزة- الرأي:

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة د. زياد ثابت الفائزين في جائزة صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم التي تًطلقها وزارة التعليم في الضفة وغزة في دورتها الرابعة للعام 2020.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بغزة بمشاركة مدير عام الإشراف التربوي د. محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندى، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد النجار.

والفائزون من الفئة الأولى هم: "المعلم أ. زياد أبو شرخ من مدرسة الرافعي الأساسية (ب) شمال غزة عن مبادرته في مجال التعليم عن بُعد، ومديرة مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية (أ) شرق غزة أ. ياسمين الطرشاوي وفريقها عن مبادرة في التقنية والتعليم الإلكتروني".

أما الفائزون من الفئة الثانية فهم: "رئيس قسم الصحة المدرسية بشرق غزة أ. عبد الله نصار عن مبادرته في مجال الصحة المدرسية، والمعلمة أ. عزة وادي من مدرسة أم سلمة الثانوية للبنات في مديرية تعليم شرق خانيونس بمجال التعليم عن بُعد".

كما فاز في الفئة الثانية "فريق طالبات مدرسة الزهراء الثانوية للبنات في شرق غزة بقيادة الطالبة بسملة الداهوك وإشراف المعلمة أ. عُلا شويدح عن نشاطات طلابية في مجال الإبداع التكنولوجي".

وقدّم "ثابت" التهنئة للمعلمين وفريق الطالبات بهذا الفوز، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز مهم ومفخرة حقيقية، موضحاً أن ميداننا التعليمي في محافظات قطاع غزة يمتلئ بالمعلمين والطلبة المبدعين الذين أثبتوا حضورهم على المستوى المحلي والعالمي.

وأوضح أن وزارة التعليم تولي أهمية خاصة للمبادرات التربوية والابداع في العمل التربوي وتطلق برامج ومسابقات نوعية بهدف تشجيع التميز وتكريم المبدعين وتطوير العملية التعليمية وخدمة طلبتنا.