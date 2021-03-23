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في ذكرى استشهاد الشيخ "أحمد ياسين"

"هنية" يكرم (٢٠٠) من لاعبي أندية ذوي الإرادة

23 آذار / مارس 2021 08:50

جفل تكريم رياضيين
جفل تكريم رياضيين

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرياضيين من ذوي الإعاقة، مساء اليوم الثلاثاء في استاد فلسطين الرياضي بغزة، وقدم حقيبة رياضية ل(٢٠٠) لاعباً ولاعبة من منتسبي الأندية ذوي الإعاقة>

جاء ذلك، بحضور كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية، وفؤاد أبو غليون عضو اللجنة البارالمبية، وأعضاء اللجنة البارالمبية ورؤساء الأندية ومحمد حلس مدير الأندية والاتحادات بالمجلس الأعلى.


وألقى عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى كلمة حيا فيها اللجنة البارالمبية واللاعبين واللاعبات من ذوي الإرادة، وقال:" نحتفل اليوم بتكريم أبطالنا ذوي الهمم في ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين، ملهم وإمام المقاومة ومؤسس أعظم حركة مجاهدة، الذي أوصل صوت الشعب الفلسطيني من على كرسيه المتحرك، متحديا الاحتلال، ومقدما نموذج التضحية للوطن".


وأضاف أن الإنجازات التي حققها أبطال فلسطين في الدورات الأولمبية السابقة والملتقى الدولي في تونس قبل أيام تدعو للفخر وتقديم المزيد من الدعم لرياضة ذوي الإرادة.
كما بارك للأبطال فادي الديب وحسام عزام ومحمد فنونة إنجازهم في ملتقى  تونس لألعاب القوى والتأهل لبارالمبيك طوكيو، متمنيا التوفيق للاعبين واعتلاء منصات التتويج.


بدوره، شكر كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية ما يقدمه المجلس الأعلى ممثلا بمساعد الأمين العام عبد السلام هنية من دعم ومساندة للاعبي ومنتخبات ذوي الإعاقة، وأكد أبو الحسن أن رياضة ذوي الإعاقة تملك الكثير من المواهب والابطال القادرين على المنافسة وتشريف فلسطين في المناسبات الدولية.

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