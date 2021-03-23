"الصحة" تبدأ بعقد امتحانات الترفيع السنوية للبورد الفلسطيني

غزة- الرأي

بدأت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية عقد امتحانات الترفيع السنوية للبورد الفلسطيني للأطباء الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في جميع التخصصات الطبية و جميع المستويات الدراسية. وذلك على مدار اسبوع، مع أخذ جميع إجراءات السلامة الممكنة والاحترازية تزامناً مع انتشار فيروس “كوفيد .19

يذكر أن برنامج البورد هو برنامج معتمد من المجلس الطبي الفلسطيني مدته خمس سنوات للتخصصات الجراحية، وأربع سنوات للتخصصات الأخرى، وأن وزارة الصحة بدورها تدعم هذا البرنامج من خلال الاشراف والتدريب على البرنامج من قبل مجموعة من الأطباء والاستشاريين من الكفاءات الوطنية من داخل الوطن في مراكز التدريب المعتمدة من الصحة.