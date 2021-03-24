الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من رام الله وبيت لحم

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 9 مواطنين من محافظتي رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من مخيم الجلزون شمال رام الله، وهم: الأسير المحرر الشيخ باجس نخلة ((57 عاما) ونجله الأسير المحرر معروف باجس نخلة (31 عاما)، والأسير المحرر إياد محمود صافي "جبينة" (49 عاما) وهو والد الأسير الفتى محمد صافي، والشاب المحامي أواب أحمد مبارك (28 عاما)، والشاب عبد العزيز محيي الدين الخطيب (20 عاما)، والأسير المحرر ماهر أيوب دلايشة (46 عاما) الذي تم الاعتداء عليه قبل اعتقاله، والشاب محمد ساهر دبور (21 عاما.)

وأضافت المصادر، أنه خلال عملية المداهمة اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، واعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب، وحطموا أبواب العديد من المنازل.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: إسلام عادل حجازي، ومروان صالح أبو عاهور من مدينة بيت لحم.