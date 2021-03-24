بعد فرز 80% من الأصوات .. تعرف على نتائج انتخابات الكنيست

القدس المحتلة - الرأي

أظهرت النتائج الحقيقة لانتخابات الكنيست الـ24 بعد فرز 70% من الأصوات، حصول المعسكر الداعم لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على 54 مقعدا، بينما المعسكر المناوئ لنتنياهو حصل 59 مقعدا، فيما حصل حزب "يمنيا" على 7 مقاعد، والقائمة المشتركة 6 مقاعد، بينما القائمة الموحدة دون نسبة الحسم.

وقال موقع "عرب 48" إنه بحسب النتائج المرحلية الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية، فقد حصل حزب الليكود على 31 مقعدا، "يش عتيد" 18 مقعدا، شاس 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 8 مقاعد، "كاحول لافان" 8 مقاعد، حزب العمل 8 مقاعد، "يمينا" 7 مقاعد، "يسرائيل بيتنو" 7 مقاعد، المشتركة 6 مقاعد، الصهيونية الدينية 6 مقاعد، "تكفا حداشا" 6 مقاعد، "ميرتس" 6 مقاعد والقائمة الموحدة تحت نسبة الحسم.

وتم فرز 3.1 مليون من الأصوات الحقيقة من أصل 4.4 مليونا من أصحاب حق الاقتراع الذين شاركوا بالانتخابات، علما أن النسبة العامة للمشاركة بالانتخابات بلغت 67.2% .

وتأتي هذه النتائج الحقيقة والمرحلية للانتخابات خلافا لنتائج العينات الانتخابية التي بثتها القنوات الإسرائيلية، التي أظهرت هيمنة أحزاب اليمين لكن دون حسم بشأن الائتلاف الحكومي، بحيث أن النتائج الحقيقة المرحلية تظهر إمكانية أن يشكل نتنياهو حكومة يمين فاشي ضيقة (61 من أعضاء الكنيست) بحال أنضم لحكومته حزب "يمينا".

وتظهر النتائج المرحلية تعزز السيناريو الذي سيمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمين فاشي تعتمد على 61 من أعضاء الكنيست بحال أنضم "يمينا" للائتلاف الحكومي، فيما سيشكل المعسكر المعارض لتشكيل نتنياهو الحكومة 59 من أعضاء الكنيست.

وقال رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، خلال كلمته التي جاءت بعيد إعلان نتائج العينات: "أريد أن أقدّر أبناء شعبنا الذين خرجوا وصوّتوا بقوّة، رغم الظروف الموضوعية والذاتية".

وأضاف: "النتائج التي شاهدناها الآن ليست نهائية، ونحن ننتظر النتائج النهائية بالتزام ومسؤولية".