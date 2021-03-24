55 منتخباً تتنافس على بلوغ مونديال قطر من بوابة أوروبا

تنطلق، الأربعاء، التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث يتنافس 55 منتخبا على 13 بطاقة تأهل لأبرز حدث كروي في العالم.

وستشهد الجولة الأولى في يومها الأول عدة مباريات منتظرة، أبرزها لقاء تركيا وهولندا ضمن المجموعة السابعة، وفرنسا وكرواتيا بالمجموعة الرابعة، في حين يواجه منتخب البرتغال نظيره أذربيجان في المجموعة الأولى.

أما في اليوم الثاني، فستكون ألمانيا بمهمة سهلة حين تلعب ضد أيسلندا، وكذلك إنجلترا عندما تُقابل سان مارينو، في حين تخوض إيطاليا مباراة صعبة ضد أيرلندا الشمالية.

نظام التصفيات

قُسمت المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى 10 مجموعات، بعضها يضم 5 منتخبات وبعضها 6، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة بشكل مباشر، فيما يخوض الوصفاء العشرة إلى جانب أفضل منتخبين من دوري الأمم الأوروبية مواجهات الملحق، الذي سيضمن تواجد 3 منتخبات أخرى في النهائيات.

ومن المقرر أن تشهد هذه التصفيات 259 مباراة، تقام على مدار عام كامل بين 24 مارس/ آذار 2021، و29 مارس العام المقبل.

ففي دور المجموعات، تتنافس المنتخبات ضمن كل مجموعة مع بعضها بنظام دوري من مباراتين (ذهاب وإياب)، وذلك خلال الفترة من مارس وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

أما في الملحق، فتوزع المنتخبات الـ12 على 3 مسارات، في كل منها 4 منتخبات تتنافس بنظام الدور قبل النهائي، من مواجهة واحدة، ثم دور نهائي من مباراة واحدة أيضا، ليصعد الفائز في نهائي كل مسار إلى النهائيات.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور قبل النهائي في هذا الملحق الفاصل على ملاعب أفضل 6 منتخبات من بين الـ10 التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالتصفيات، على أن تُحدد الملاعب التي تقام عليها المباريات النهائية في الملحق الفاصل من خلال قرعة.

أبرز المرشحين للتأهل

من غير المتوقع أن تخرج بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة الأولى من يد منتخب البرتغال، الذي يتنافس مع منتخبات أذربيجان ولوكسمبورغ وصربيا وأيرلندا.

وفي ظل تراجع مستوى منتخب صربيا، وتواضع منتخبي أذربيجان ولوكسمبورغ، فإن المركز الثاني سيكون متوفرا لمنتخب أيرلندا الذي يضم العديد من العناصر المميزة.

من جهتها، ستواجه إسبانيا منافسة من المنتظر أن تكون شرسة على التأهل عن المجموعة الثانية، وذلك من قبل السويد التي ستسعى بكل تأكيد إلى تعويض إخفاقها في بلوغ نهائيات كأس الأمم الأوروبية، متسلحة بتواجد النجم زلاتان إبراهيموفيتش العائد عن الاعتزال.

أما في المجموعة الثالثة، فلن يكون الطريق نحو المونديال يسيرا لمنتخب إيطاليا مع تواجد منافسين من حجم منتخبات سويسرا وإيرلندا الشمالية وبلغاريا، لكن التطور الأخير في مستوى “الأزوري” يُعطيه التفوق على باقي الخصوم.

وعلى العكس تماما، فإن الأمور تبدو أسهل بكثير أمام منتخب فرنسا حامل اللقب في مونديال روسيا الأخير، إذ يتواجد ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات، فنلندا، وكازاخستان، وأوكرانيا، والبوسنة والهرسك، التي قد تحجز المقعد الثاني.

وعن المجموعة السادسة، ليس هناك أكثر من منتخب بلجيكا ترشيحا للظفر بالمركز الأول، الأمر الذي ينطبق كذلك على منتخب الدنمارك صاحب الحظوظ الأوفر في التأهل عن المجموعة السابعة.

وتصب جميع التوقعات والتحليلات في صالح منتخب هولندا للعبور أولا عن المجموعة السابعة، مع انتظار منافسة شرسة بين منتخب تركيا ونظيره النرويجي على المركز الثاني المؤهل للملحق الفاصل.

وفي المجموعة الثامنة ستكون المنافسة محتدمة بعض الشيء مع تواجد منتخبات متقاربة المستوى، إلا أن بطاقة التأهل ستكون أقرب لمنتخب كرواتيا، الذي سيُصارع بشدة أمام روسيا وسلوفينيا.

وينحصر التنافس ضمن المجموعة التاسعة بين طرفين هما منتخبا إنجلترا وبولندا، مع أفضلية مُتصورة لصالح “الأسود الثالثة” في بلوغ النهائيات.

أما في المجموعة العاشرة والأخيرة، فإن الفوارق شاسعة بين منتخب ألمانيا وباقي المنافسين، ومن شبه المؤكد تأهل “المانشافت” على حساب أرمينيا ومقدونيا، وأيسلندا ورومانيا وليختنشتاين.

مواعيد الجولات

تقام الجولة الأولى يومي 24 و25 مارس الجاري، أما الجولة الثانية فتقام يومي 27 و28 من الشهر ذاته، الذي سيشهد كذلك إقامة منافسات الجولة الثالثة يومي 30 و31 منه.

وتُلعب الجولة الرابعة يومي 1 و2 سبتمبر/ أيلول المقبل، والجولة الخامسة في 4 و5 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة السادسة في 7 و8 منه.

ويشهد أكتوبر/ تشرين الأول القادم إقامة الجولة السابعة في 8 و9 منه، والجولة الثامنة أيضا يومي 11 و12.

أما الجولتان التاسعة والعاشرة فتقامان في نوفمبر أيام 11، 13، 14، 16 منه.

وتجرى منافسات الدور قبل النهائي بالملحق الفاصل يومي 24 و25 مارس 2022، ثم تقام فعاليات الدور النهائي بالملحق الفاصل في 28 و29 من الشهر نفسه.