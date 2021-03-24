تحسبا للغدر .. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

أكدت مصادر مقربة من ريال مدريد، أن الرئيس فلورنتينو بيريز، بالكاد استقر على الخليفة المستقبلي للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك تحسبا لمغادرة الأخير، مع تزايد التقارير التي تتحدث عن اقترابه من الرحيل، تمهيدا لحصوله على منصب المدير الفني لمنتخب بلاده، خلفا لديديه ديشان، المحتمل خروجه بعد بطولة الأمم الأوروبية.

وأثيرت الشكوك حول مصير زيزو مع النادي الملكي في الآونة الأخيرة، تارة لتراجع النتائج والأداء، خاصة في بداية العام الجديد، الذي شهد خروج الفريق من بطولتي كأس السوبر وملك إسبانيا، وتارة أخرى لارتباط اسمه بمنتخب أبطال العالم، باعتباره المرشح الأوفر حظا لخلافة ديشان، كما أقر رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جريت أواخر العام الماضي.

ونقلت صحيفة “آس” عن برنامج “الشيرنغيتو” المقرب من أصحاب القرار في ريال مدريد، أن الرئيس فلورنتينو بيريز، قد وضع اسم المدرب الألماني الشاب يوليان ناغلزمان على رأس قائمة المرشحين لقيادة الفريق الموسم المقبل، حال تقدم زيدان باستقالته عقب نهاية الموسم، وذلك عكس ما كان يتردد في السابق، أن مدرب فريق الكاستيا راؤول غونزاليس، هو المرشح المحتمل للمدرب الجزائري الأصل.

وبحسب نفس المصدر، فإن بيريز قد طلب من المسؤولين، الإسراع في عملية التواصل مع مدرب لايبزيغ ووكيل أعماله، وذلك ليس فقط تحسبا لهروب زيدان، كما فعل في صيف 2018، بل أيضا للحصول على موافقته المبدئية، بأنه سيكون رجل مرحلة ما بعد زيزو، قبل أن يتفق معه رئيس برشلونة الجديد خوان لابورتا، بعد اقتران اسمه بالبلو غرانا، كبديل للمدرب الحالي رونالد كومان.

وأثار ناغلزمان إعجاب كبار القارة العجوز، بفضل مشروعه الجريء مع عملاق مشروبات الطاقة العالمية، الذي وضع حجر أساسه في صيف 2019، وفي موسمه الأول، قاد الفريق لإنهاء الموسم في المركز الثالث في جدول ترتيب أندية البوندسليغا، والأهم من ذلك، ترشح للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، كأصغر مدرب في كل العصور يتمكن من الوصول لهذه المرحلة في ذات الأذنين، غير أنه يحتل وصافة الدوري المحلي هذا الموسم، بفارق 4 نقاط عن البطل المهيمن بايرن ميونخ.

وكان زين الدين زيدان، قد أعطى وسائل الإعلام فرصة ذهبية، لإثارة الجدل والشائعات حول مستقبله مع الريال، معترفا بشكل لا لبس فيه، أنه لا يعرف ما سيحدث في فصل الصيف، وذلك ردا على سؤال أحد الصحافيين حول إمكانية توليه الدفة الفنية للمنتخب الفرنسي، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة سيلتا فيغو، التي حسمها الفريق بنتيجة 3-1 قبل عطلة الفيفا.