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ستونز: كان من الصعب مشاهدة مباريات إنكلترا من المنزل

24 آذار / مارس 2021 09:57

ستونز: كان من الصعب مشاهدة مباريات إنكلترا من المنزل
ستونز: كان من الصعب مشاهدة مباريات إنكلترا من المنزل

أكد جون ستونز مدافع مانشستر سيتي، أنه كان يعاني من الإحباط بسبب عدم إمكانية مساعدة المنتخب الإنكليزي خلال فترة استبعاده على مدار 16 شهرا، لكنه حاول تشجيع نفسه على تحسين مستواه من أجل العودة.

وخاض ستونز مباراته الدولية 39 والأخيرة أمام الجبل الأسود في 2019 لكن بعد مسيرة محلية رائعة، استعاد موقعه في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت قبل خوض ثلاث مباريات هذا الشهر في تصفيات كأس العالم 2022 أمام سان مارينو وألبانيا وبولندا.

وقال ستونز: “كان الأمر صعبا جدا وأعتقد أن هذا شعور أي شخص آخر. كان من الصعب مشاهدة المباريات من المنزل. يشعر المرء بالعجز بسبب عدم قدرته على المساعدة لكني استخدمت ذلك كدافع من أجل التحسن”.

وأضاف: “عندما تلقيت الاستدعاء، انتابتني مشاعر رائعة بالعودة.. لقد عملت بجدية كبيرة وكنت أسمع بعض الناس تقول أنت تستحق العودة، لكني لم أكن أضمن العودة حتى تلقيت رسالة الاستدعاء”.

وساهم ستونز، إلى جانب زملائه في المنتخب الإنكليزي كايل ووكر وفيل فودن ورحيم سترلينغ، في مسيرة رائعة لسيتي هذا الموسم، مع استمرار محاولة حصد أربعة ألقاب.

وقال المدافع البالغ عمره 26 عاما، إن حصد الألقاب تحت قيادة بيب غوارديولا سيترك أثره الإيجابي على تشكيلة إنكلترا في بطولة أوروبا هذا العام.

وأضاف: “هذه عقلية الانتصارات، وإذا أحضرناها في تشكيلة إنجلترا، ستمثل شيئا ثمينا. كنت أود أن ينضم الجميع إلى المعسكر بعد الفوز بشيء لكن هذا غير ممكن”.

وستلعب إنكلترا مع سان مارينو في افتتاح منافسات المجموعة بالتصفيات يوم الخميس قبل أن تلعب مع ألبانيا بعدها بثلاثة أيام، ثم تواجه بولندا في 31 مارس/ آذار الجاري.

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