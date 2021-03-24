الأوقاف تُكرم (54) حافظة لكتاب الله بمحافظة خان يونس

غزة- الرأي

كرمت دائرة القرآن الكريم بالعمل النسائي التابعة لوزارة الأوقاف (54) حافظة لكتاب الله تعالى، وذلك خلال حفل نظمته الدائرة في المسجد الكبير بمحافظة خان يونس، بمشاركة المدير العام أ. كفاح الرملي ومدير دائرة القرآن الكريم أ. مها الشوبكي والإداريات ومرشدات التحفيظ ومشرفات الاختبارات والمحفظات ولفيف من ذوي الطالبات.



بدورها ثمن الرملي جهود المحفظات في ظل جائحة كورونا والمسؤولية الملقاة على عاتقهن، منوهةً الى أنهن عملن في ظروف استثنائية رغم توقف حلقات التحفيظ وعملن على استمرار التحفيظ الكترونياً.



وأشادت الرملي بالطالبات الحافظات اللاتي حققن نجاحات نوعية في الحفظ والتدبر، مستشهدة ببرامج التحفيظ عن بعد ، التي سجلت أرقاماً نوعية للطالبات الحافظات على مستوى المحافظات، مشيرةً الى أن الأوقاف تعمل على تطوير برامج التحفيظ في جميع المجالات ، وصولاً إلى الحافظ المتدبر المتميز.



وفي الختام تم توزيع الشهادات وهدايا رمزية على الطالبات الحافظات، اللواتي أكدن على رغبتهن في الحفظ والتثبيت في برنامج ديوان الحافظات، راجيات أن يتمكن من تسميع القرآن الكريم على جلسة واحدة.