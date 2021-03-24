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أوقاف الشمال تعقد اللقاء الحواري العلمي الأول "رسالة المحراب"

24 آذار / مارس 2021 11:23

أوقاف الشمال تعقد اللقاء الحواري العلمي الأول "رسالة المحراب"
أوقاف الشمال تعقد اللقاء الحواري العلمي الأول

غزة- الرأي

عقدت مديرية أوقاف الشمال لقاءً حوارياً علمياً بعنوان "رسالة المحراب" استهدف أئمة وخطباء مدينة جباليا النزلة بالمحافظة، بحضور ومشاركة مدير المديرية د. مرسي سلمان.


وخلال كلمة له أوضح سلمان، أن هذا اللقاء يُعد باكورة لسلسة من اللقاءات الي تسعى المديرية لتنفيذها وفق خطتها التطويرية للارتقاء بمستوى أئمة وخطباء المحافظة، مشيراً الى أنه سيتم عقد المزيد من اللقاءات الحوارية العلمية في مناطق أخرى وفق الخطة المطروحة.


وبين سلمان أن اللقاء بحث المسائل المستجدة التي تمس الواقع؛ والقضايا الفقهية المعاصرة التي تعود بالنفع على الإمام والخطيب وأداء رسالته في المجتمع، منوهاً بأن إدارته لن تدخر جهداً في العمل على تطوير أداء الخطباء والأئمة والارتقاء بمستواهم في العديد من المجالات المهمة.
 

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