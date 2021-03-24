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التعليم شرق غزة تفتتح فعاليات يومها الدراسي "التعليم عن بعد آفاق وتحديات "

24 آذار / مارس 2021 11:29

التعليم شرق غزة تفتتح فعاليات يومها الدراسي "التعليم عن بعد آفاق وتحديات "
التعليم شرق غزة تفتتح فعاليات يومها الدراسي

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ،وبالتعاون مع نقابة المعلمين في فلسطين فعاليات يومها الدراسي بعنوان" التعليم عن بعد آفاق وتحديات"، بمشاركة العديد من الأبحاث العلمية وأوراق العمل.


وحضر افتتاح الفعاليات المنعقد في مركز التدريب التربوي أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة ورئيس المؤتمر ، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ، أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية ، أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ورئيس اللجنة التحضيرية، د. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في وزارة التعليم ، أ. خالد المزين نقيب المعلمين في فلسطين.


ورحب أ. نور الدين بالحضور ، مقدماً الشكر والتقدير لكاقة الجهود التي تبذل في ميدان التربية والتعليم ، ولكل من ساهم في انجاح المؤتمر وفعالياته.


وبين أ. نور الدين أن هذا المؤتمر يضاف للفعاليات والأنشطة المميزة التي تقوم بها المديرية في سبيل خدمة الطلبة والعملية التعليمية.


وأشار أ. نور الدين أن التعليم الالكتروني هو مساند للتعليم الوجاهي ولا غني عنه، موضحاً أن المديرية لجأت للتعليم الالكتروني في ظل جائحة كورونا واغلاق المدارس.
وتحدث أ. نور الدين عن الصفوف الافتراضية ودورها في التعليم عن بعد، والأنشطة التي قامت بها المديرية في سبيل تفعيل هذه الصفوف ، سائلاً الله أن تتم فعاليات المؤتمر علي خير ونجاح.


من جانبه بين أ. عطا الله أن المؤتمر الدراسي يتضمن أوراقاً علمية من متخصصين في المجال التربوي والتعليمي من القطاع وخارجه، مقدماً شكره لكافة لجان المؤتمر التي واصلت جهدها ليخرج المؤتمر بصورتها الحالية المميزة.


بدوره أكد أ .مطر أن وزارة التعليم سخرت كافة المقومات المتاحة للتعليم عن بعد في ظل اغلاق المدارس مع استمرار جائحة كورونا ، مستعرضاً في حديثه عن الاذاعة التعليمية ومرئية روافد الذي كان لهما الدور في العملية التعليمية عن بعد .


من جانبة أعرب ا. المزين عن سعادته بتعاون النقابة والمديرية بعقد اليوم الدراسي ،آملاً أن تخرج توصياته بالأثر المفيد للتعليم.
 

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