وكيل وزارة الأوقاف يُكرم مدير أوقاف رفح لبلوغه سن التقاعد

غزة- الرأي

كرّم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان بمناسبة انتهاء مهامه لبلوغه سن التقاعد، وذلك خلال لقاء تكريمي نظمته مديرية رفح بحضور ومشاركة مدير عام المديريات أ. منذر الغماري، ورئيس الهيئة الادارية لرفح د. خالد أبو ندى، ومدير المديريات أ. راني العدلوني ومدير أوقاف رفح الجديد م. طارق أبو يونس، ورؤساء أقسام وموظفي المديرية.



وخلال كلمة له أثنى الأغا على جهود حسان التي بذلها خلال فترات عمله بالوزارة ما بين أوقاف رفح والتعليم الشرعي، وتحمله لمسؤولية كبيرة في ظل الظروف الصعبة، منوهاً بأن التقاعد لا يعني التوقف عن العطاء.



وأشار وكيل وزارة الأوقاف أن حسان كان مثالاً حسناً في التعامل مع الآخرين، وشهدت الفترة التي عمل بها العديد من الانجازات، سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته ويرفع درجاته.



وأوضح الأغا أن العمل الحكومي هو أضيق أبواب العطاء، لافتاً الى أن الانسان بتحلله من الارتباطات الادارية يمكن له أن ينطلق في الفضاء الرحب وميدان العمل العام والدعوي الذي لم ينقطع عنه حسان في أي لحظة والعمل دوماً في خدمة الاسلام والمسلمين.



من جهته ثمن أبو ندي جهود مدير أوقاف رفح خلال فترة توليه العمل ودوره الريادي في خدمة الاسلام والمسلمين، منوهاً الى أن حسان ببلوغه سن التقاعد فقد انتقل من ميدان العمل الحكومي لميدان العمل الدعوي الذي لم ينقطع عنه في أي لحظة من اللحظات، سائلا الله عز وجل أن يكتب له التوفيق في حياته.



بدوره أعرب حسان عن امتنانه بهذا التكريم وشكره لكل مشاعر الود والصدق والوفاء التي لمسها من الجميع، مضيفا أنه سعد بالعمل وسط كوكبة من الموظفين والمسؤولين في وزارة الأوقاف كونها وزارة تهتم بالمساجد والقرآن الكريم والفقراء والتعليم الشرعي، مقدما الشكر لكل موظف أخلص في عمله.



وطالب حسان بضرورة مواصلة العمل لتخريج جيل كفء قادر على صنع المستقبل والحفاظ على ما حققته وزارة الأوقاف من انجازات، سائلا الله أن يعين الجميع على تحمل المسؤولية وأن يكتب لهم النجاح والتوفيق.