المالية: صرف بدل المياومة غدًا الخميس

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف بدل المياومة عن شهر فبراير الماضي غدا الخميس.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيكون عبر كافة فروع بنك البريد.
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24 آذار / مارس 2021 11:34
غزة – الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف بدل المياومة عن شهر فبراير الماضي غدا الخميس.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيكون عبر كافة فروع بنك البريد.
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