المالية: صرف بدل المياومة غدًا الخميس

11:29إنجازات الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة خلال 15 عامًا

11:29التعليم شرق غزة تفتتح فعاليات يومها الدراسي "التعليم عن بعد آفاق وتحديات "

11:32وكيل وزارة الأوقاف يُكرم مدير أوقاف رفح لبلوغه سن التقاعد

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