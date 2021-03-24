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المالية: صرف بدل المياومة غدًا الخميس

24 آذار / مارس 2021 11:34

غزة – الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف بدل المياومة عن شهر فبراير الماضي غدا الخميس.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيكون عبر كافة فروع بنك البريد.

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