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تعليم الوسطى تختتم بطولة فرسان رقعة الشطرنج 4 الكترونياً

24 آذار / مارس 2021 11:34

تعليم الوسطى تختتم بطولة فرسان رقعة الشطرنج 4 الكترونياً
تعليم الوسطى تختتم بطولة فرسان رقعة الشطرنج 4 الكترونياً

الوسطى- الرأي

 اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى منافسات بطولة فرسان رقعة الشطرنج "4" لطلاب المرحلة الثانوية التي تعقد للعام الرابع ضمن خطة الأنشطة التربوية للعام الدراسي الحالي الكترونياً بسبب جائحة كورونا، برعاية مركز العلم والثقافة والاتحاد الفلسطيني للشطرنج بمشاركة 30 طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية بمدارس مديرية الوسطى.


 بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ومشرف النشاط الرياضي والكشفي بالمديرية محمود الطلاع، وعضو مجلس إدارة مركز العلم والثقافة محمد الجديلي، وأعضاء الاتحاد الفلسطيني للشطرنج حسن ياسين، ووليد أبو الحسن، ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد م. محمد عاشور.


 وفي كلمته شكر حمدان الاتحاد الفلسطيني للشطرنج ومركز العلم والثقافة على جهودهم في نشر هذه اللعبة، وكذلك المعلمين والمعلمات على دورهم في تدريب الطلبة، وأوضح أن هذه المسابقة وغيرها من المسابقات التي تنظمها مديرية الوسطى تعمل على تنمية كافة جوانب الشخصية لدى الطلاب، وتهدف الى تنمية ذكاء وقدرات الطلبة من خلال المنافسة الشريفة، وتدريبهم على توسيع مداركهم وآفاقهم. 


 عضو الاتحاد الفلسطيني للشطرنج حسن ياسين عبر عن سعادته بتنظيم هذه البطولة موجهاً الشكر لمديرية التربية والتعليم الوسطى على احتضانها لهذه البطولة التي تنفذ في مديرية الوسطى للعام الرابع على التوالي.


 وقد جرت المنافسات ولأول مرة رقمياً عبر البرنامج العالمي lichess  لمسابقات الشطرنج مراعاة للظروف الصحية الراهنة.


 وأسفرت المنافسات عن تتويج الطالب عبد الفتاح فضل الشافعي من مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين بالمركز الأول لفئة الطلاب، والطالب مهند كمال صلاح من مدرسة فتحي البلعاوي الثانوية للبنين بالمركز الثاني لنفس الفئة.


 وتوجت الطالبة سمية زياد أبو مكتومة من مدرسة بنات البريج الثانوية بالمركز الأول، والطالبة ندى إياد الخطيب من مدرسة مسقط الثانوية للبنات بالمركز الثاني لفئة الطالبات.

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