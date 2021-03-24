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نيابة رفح و مكافحة المخدرات يؤكدان على ملاحقة "الآفة" أمنياً وقضائياً وتوعوياً

24 آذار / مارس 2021 11:43

نيابة رفح وإدارة مكافحة المخدرات يؤكدان على ملاحقة "الآفة" أمنياً وقضائياً وتوعوياً
نيابة رفح وإدارة مكافحة المخدرات يؤكدان على ملاحقة

رفح- الرأي

اكد رئيس نيابة رفح المستشار علاء أبو رومية ومدير الشؤون القانونية بإدارة مكافحة المخدرات الرائد علاء الوادية على تضافر كافة الجهود في ملاحقة آفة المخدرات و يتعدى الدور الأمني والجنائي بالضبط والملاحقة القضائية وتوقيع أقصى العقوبات بحق مروجي المخدرات، ويمتد إلى التوعية المجتمعية لكافة شرائح المجتمع من مخاطر الانزلاق في السموم الخطرة وبيان آثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع.

وناقش االلقاء دقة وسلامة الإجراءات المتخذة في الملف الجزائي وتعزيز ادلة الاثبات والضبط و ضم الملفات القضائية للمتهمين الخطيرين أمام المحاكم للحصول على  الأحكام الرادعة بحق أصحاب جرائم العود، ومنع منح الإجازات البيتية لهم، ، وعقد برامج تأهيل وإصلاح وتقويم سلوكهم.


وأشاد ابو رومية ، بالدور الريادي لإدارة مكافحة المخدرات وسرعة الوصول والقبض على كبار تجار ومروجي المخدرات، وتجفيف منابع المواد المخدرة عبر مراقبة الحدود والمنافذ، وضمن الخطة الاستراتيجية لإدارة مكافحة المخدرات وذلك بهدف القضاء على هذه الآفة.

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