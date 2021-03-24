وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف بدل المياومة غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يُكرم مدير أوقاف رفح لبلوغه سن التقاعد وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة تفتتح فعاليات يومها الدراسي "التعليم عن بعد آفاق وتحديات " وكالة الرأي الفلسطينية إنجازات الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة خلال 15 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد اللقاء الحواري العلمي الأول "رسالة المحراب" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُكرم (54) حافظة لكتاب الله بمحافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية 4 أعوام على اغتيال مازن فقها وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2787) الأربعاء24/3/2021 وكالة الرأي الفلسطينية كيف استعدت "الصحة" لمواجهة الموجة الثانية من كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية وفاتان و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

بحضور مدير عام مراكز

"نيابة تنفيذ الاحكام" تتفقد مركز اصلاح وتأهيل الشمال "ابو عبيدة"

24 آذار / مارس 2021 11:48

"نيابة تنفيذ الاحكام" تتفقد مركز اصلاح وتأهيل الشمال "ابو عبيدة"

غزة- الرأي

أجرى وكيل نيابة تنفيذ الاحكام باهر النحال والمستشار القانوني د ماجد شعبان جولة تفقدية لـمركز اصلاح وتأهيل الشمال .

وكان في استقبالهم  مدير عام مراكز الاصلاح والتأهيل العميد علاء الهندي ومدير إدارة السجن المقدم انور أبو اللبن وتم الاطلاع على  سير العمل داخل المركز وعلى الإجراءات القانونية وعدد النزلاء والظروف الصحية والمعيشية لهم واليات احتساب المدد القانونية للاحكام الصادرة بحق النزلاء والآثار الايجابية  لعقد المحاكمات السريعة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل .


من ناحيته، أكد وكيل النيابة النحال  أن الزيارة تأتي في إطارها القانوني للاطلاع وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، ومستوى الخدمات المقدمة داخل المركز، وذلك ضمن خطة النيابة العامة لمتابعة وتفقد السجون ومراكز التوقيف.

وأشادت نبابة تنفيذ الاحكام  بالإجراءات داخل مركز اصلاح وتأهيل ابوعبيدة  مشدداً على ضمان الإلتزام بالمعايير الوطنية والدولية المتبعة لتحقيق الانسجام ورؤية الدولة الفلسطينية بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان.
وشملت  الجولة التفقدية على كافة اقسام وغرف السجن واستمعوا لبعض النزلاء عن طبيعة القضايا الموقوفين عليها، ووعدهم بدراسة مظالمهم وتدقيقها ورد اي مظلمة طبقا للقانون.

من ناحيته أكد مدير عام الاصلاح والتأهيل العميد الهندي  على أهمية مثل هذه الزيارات للإطلاع على أوضاع مراكز الإصلاح والنزلاء داخلها ومستوى الخدمات المقدمة مضيفاً أن الإجراءات داخل المركز تسير وفق ما رسمه القانون.

وتم الاطلاع على أوضاع النزلاء المحكومين والموقوفين والاستماع الى مطالبهم واحتياجاتهم والإيعاز للقائمين على إدارة المركز باستقبال أي شكاوى أو مظالم من النزلاء وإرسالها فـوراً إلى النيابة العامة للوقوف على مضمونها والعمـل على حلها.

نيابة2
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تعلن عن تشكيل المجلس الأعلى لدائرة الإصلاح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟