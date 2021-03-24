"نيابة تنفيذ الاحكام" تتفقد مركز اصلاح وتأهيل الشمال "ابو عبيدة"

غزة- الرأي

أجرى وكيل نيابة تنفيذ الاحكام باهر النحال والمستشار القانوني د ماجد شعبان جولة تفقدية لـمركز اصلاح وتأهيل الشمال .

وكان في استقبالهم مدير عام مراكز الاصلاح والتأهيل العميد علاء الهندي ومدير إدارة السجن المقدم انور أبو اللبن وتم الاطلاع على سير العمل داخل المركز وعلى الإجراءات القانونية وعدد النزلاء والظروف الصحية والمعيشية لهم واليات احتساب المدد القانونية للاحكام الصادرة بحق النزلاء والآثار الايجابية لعقد المحاكمات السريعة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل .



من ناحيته، أكد وكيل النيابة النحال أن الزيارة تأتي في إطارها القانوني للاطلاع وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، ومستوى الخدمات المقدمة داخل المركز، وذلك ضمن خطة النيابة العامة لمتابعة وتفقد السجون ومراكز التوقيف.

وأشادت نبابة تنفيذ الاحكام بالإجراءات داخل مركز اصلاح وتأهيل ابوعبيدة مشدداً على ضمان الإلتزام بالمعايير الوطنية والدولية المتبعة لتحقيق الانسجام ورؤية الدولة الفلسطينية بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

وشملت الجولة التفقدية على كافة اقسام وغرف السجن واستمعوا لبعض النزلاء عن طبيعة القضايا الموقوفين عليها، ووعدهم بدراسة مظالمهم وتدقيقها ورد اي مظلمة طبقا للقانون.

من ناحيته أكد مدير عام الاصلاح والتأهيل العميد الهندي على أهمية مثل هذه الزيارات للإطلاع على أوضاع مراكز الإصلاح والنزلاء داخلها ومستوى الخدمات المقدمة مضيفاً أن الإجراءات داخل المركز تسير وفق ما رسمه القانون.

وتم الاطلاع على أوضاع النزلاء المحكومين والموقوفين والاستماع الى مطالبهم واحتياجاتهم والإيعاز للقائمين على إدارة المركز باستقبال أي شكاوى أو مظالم من النزلاء وإرسالها فـوراً إلى النيابة العامة للوقوف على مضمونها والعمـل على حلها.