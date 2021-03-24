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التعليم تعقد ورشة عمل حول تعليمات ترخيص المراكز التعليمية

24 آذار / مارس 2021 04:28

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غزة – الرأي:

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي "وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي" ورشة عمل لتقييم تعليمات الترخيص للمراكز التعليمية, وذلك بمقر الوزارة بغزة.

وحضر الورشة د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي, ود. منى الصادق مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي, ود. منير شقورة من قسم الاعتماد المدرسي, وأ. معين عبد الهادي رئيس قسم المراكز التعليمية, وأ. فاتن اللداوي من قسم رياض الأطفال, بالإضافة إلى رؤساء أقسام الترخيص والاعتماد المدرسي في المديريات.

وأكد ثابت على دعم وزارة التعليم بشكل كامل لكافة المراكز التعليمية نظرًا لمجهودهم وتقديرهم, مشيرًا إلى مواصلة التطوير في البرامج المختلفة التي تجريها الوزارة في المراكز التعليمية.

ودعا وكيل الوزارة للعمل وفق خطة واحدة واضحة وشاملة للوصول إلى مخرجات وأهداف تخدم العملية التعليمية والاتقاء بها.

من جهتها بينت الصادق أن عمليات التقييم مرت بعدة مراحل أولها دراسة التعليمات وتحديد مدى انسجامها مع الأنظمة والقوانين المنبثقة عنها, مبينه أن هذه الورشة تأتي تتويجًا لعدة ورشات عمل سابقة عقدت في هذا السياق.

وأوصت الورشة بضرورة التركيز على تقديم أفضل الخدمات للجمهور في ترخيص المراكز التعليمية من خلال الالتزام بتلك الإجراءات والنماذج المخصصة لذلك، كما تم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الجديدة لاعتماد الدورات التدريبية الواردة في التعليمات، وكذلك التأكيد على فتح باب الترخيص للمراكز التدريبية للعام 2021م.

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