تعليم شرق خان يونس ينظم دورة "تطبيقات جوجل"

غزة – الرأي:

افتتح مدير التربية والتعليم أ. سعيد قديح؛ دورة تدريبية لرؤساء الأقسام بالمديرية حول تطبيقات جوجل، بالتعاون والتنسيق مع المعهد الوطني للتدريب، وذلك في مركز الحاسوب بالمديرية، بحضور أ. منار أبو خاطر مدير الدائرة الإدارية، وأ. فاطمة الخالدي مدير الدائرة الفنية ومدرب الدورة د. رمزي شقفة. بدوره أكد أ. قديح أن المديرية حريصة على تطوير العمل لدى موظفيها سيما مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة

ومن ناحيتها أشارت أ. الخالدي إلى خطة المديرية التطويرية في متابعة الاحتياجات التدريبية للموظفين ومحاولة تغطيتها، مؤكدًة على ضرورة التحاق جميع الموظفين بالدورات التي تمكنهم من المهارات اللازمة لإعطاء مخرجات ونتائج أفضل على صعيد العمل

هذا وأوضح المدرب د. شقفة أن الدورة تهدف إكساب مهارات التعامل مع تطبيقات " Google Drive - Google Form" بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الفصول الإفتراضية وأفاد أن الدورة بواقع "9" ساعات تدريبية مقسمة على " 4" لقاءات.