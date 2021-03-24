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تعليم رفح وإدارة الأنشطة يجتمعان مع ممثلي أولياء الأمور

24 آذار / مارس 2021 04:37

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غزة – الرأي:

عقدت مديرية التربية والتعليم رفح صباح اليوم اجتماعاً مع المجلس الأعلى لأولياء الأمور ممثلة بمديرها أشرف عابدين ومدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب، بحضور مدير عام الأنشطة التربوية م. مازن الخطيب ومدير دائرة القيادات الطلابية والنشاط الاجتماعي فطين البنا ومدير دائرة النشاط الثقافي والفني يسري الغول ومدير دائرة النشاط الرياضي والكشفي عبد الغني الشيخ والإداري محمود حسان، كما شهد اللقاء حضور رئيس قسم الأنشطة التربوية بالمديرية عامر أبو طه ومشرفة النشاط الكشفي والإرشادي خديجة أبو حرب ومشرفة النشاط الثقافي أسماء ضهير، وممثلاُ للمجلس الأعلى نائب الرئيس سامي عبد العال.

وفي بداية اللقاء رحب مدير التعليم بكافة الحضور وأكد أن هذا الاجتماع بكل تفاصيله هدفه الطالب، وتذليل كافة العقبات أمامه لنيل أعلى جودة من التعليم، ودعى المجلس الأعلى لتكثيف زياراته وتواصله مع المجلس وحث كافة أولياء الأمور على ذلك، لما لدور الأسرة من أهمية في التعليم، وضرورة عدم إنقطاع ولي الأمر عن آخر مستجدات ابنه ومستواه التعليمي والسلوكي، كما دعى عابدين المجلس للقيام بأنشطة حقيقية تساعد الطالب في تحقيق أقصى فائدة تعليمية وتربوية، وأشار إلى أن المديرية ستقوم وتقوم بكامل واجبها نحو الطالب وغير مطلوب من المجلس القيام بدور المديرية ولكن القيام بكل نشاط يخدم أبنائهم الطلبة.

وبدوره أكد الخطيب أن وزارة التعليم تقدم كافة الدعم للمديرية وللمجلس، وتفتح ذراعيها وآذانها أمام كل الملاحظات والأفكار والاستفسار، لذا أصرت الوزارة بتعليمات من وكيل الوزارة د. زياد ثابت على المشاركة في هذا اللقاء للاطلاع على كل من شأنه الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وكذلك مشاكل وهموم الأهالي من على أرض الواقع.

ومن جانبه أبدى عبد العال سعادته بهذه اللغة التشاركية التي سمعها من الوزارة والمديرية، وأوضح أن المجلس وضح خطة إجرائية تفصيلية ستشمل زيارة كافة المدارس والتواصل مع أكبر قدر ممكن من أولياء الأمور لمتابعة كافة الطلبة، وأبدى نائي رئيس المجلس عن استعداده باسم أولياء الأمور لبذل الغالي والنفيس معنوياً ولوجستياً ومادياً من أجل الارتقاء بمديرتنا ومدارسنا وبالتالي وطننا الحبيب فلسطين.

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