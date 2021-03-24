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لبحث تطوير خدمة الجمهور

تعليم الوسطى تستقبل وفداً من وزارة التعليم

24 آذار / مارس 2021 04:40

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غزة – الرأي:

بحثت مديرية التربية والتعليم بالوسطى تطوير آليات خدمة الجمهور مع وفد من وزارة التربية والتعليم العالي ضم كل من مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي بالإدارة العامة للتخطيط عبد السلام أبو مسامح ووفد من الدائرة، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم التخطيط والجودة رأفت جبر.

 وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالوفد، وقدم شرحاً عن الإجراءات التي تقوم بها المديرية بكافة طواقمها من أجل الوصول الى أفضل خدمة وجودة مقدمة للجمهور ضمن معايير جودة الخدمات الحكومية بوزارة التربية والتعليم، وأضاف الحاج بأن مديرية الوسطى تسعى لتطوير الخدمة المقدمة للجمهور عبر حزمة من الإجراءات والترتيبات والتجهيزات الإدارية والفنية لتسهيل وتسريع أداء الخدمات المقدمة، مضيفاً بأن الخدمات التي تقدمها المديرية للجمهور تتسم بالجودة والسرعة.

 من ناحيته، ثمن أبو مسامح جهود المديرية في خدمة الجمهور وتسهيل كافة الإجراءات للمراجعين بما يخدم مصلحة العمل، ونوه الى أن الوزارة تهدف لدعم المديريات في الوصول لأفضل خدمة للجمهور من خلال مجموعة من الأدوات والتسهيلات، وتم مناقشة دليل الإجراءات الحكومية ومتابعة وتفصيل بنوده التي تساعد في تطوير وتحسين الجودة وتوفر الخدمة بسهولة تامة للمتلقي.

 وقام الوفد بجولة على أقسام ومرافق المديرية المختلفة للاطلاع على آلية عمل كل قسم والخدمات التي يقدمها للجمهور وتم بحث آليات تطوير وتسريع انجاز هذه الخدمات.

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