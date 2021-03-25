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الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا شمال الخليل

25 آذار / مارس 2021 08:30

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 20 مواطنا من بلدة بيت كاحل شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل شمال الخليل واعتقلت سعيد علي عصافرة، ونمر عبد القادر عصافرة، ومحمد علي عصافرة، ومحمد يوسف عصافرة ، ورامي عيسى عصافرة، ومراد محمود عصافرة، وعبد المهدي بدوي الزهور، ويوسف عبد الهادي عصافرة، وعمرو عبد الهادي عصافرة، ومطيع بدوي الزهور، وسعيد عطية الزهور، وبكر محمد عصافرة، وبسام عطية الزهور(55 عاما)  وأمير بسام الزهور(30 عاما) وباسم حمد بدوي الزهور (40 عاما) وأحمد نائل عصافرة (20 عاما) وطلحة محمد عبد العزيز الزهور (36 عاما) وعزام محمد مسلم عصافرة (52 عاما) ومحمد عزام عصافرة (26 عاما)، وصبري عبد القادر الزهور(55 عاما)، وفتشت منازل المعتقلين وذويهم وعبثت بمحتوياتها.

كما فتشت قوات الاحتلال منزلي المواطن عبد الهادي بدوي الزهور، وسعيد بدوي الزهور وعبثت بمحتوياتها.

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