دورة ميامي: الاصابة تدفع موراي الى الانسحاب

قرر البريطاني أندي موراي الثلاثاء الانسحاب من دورة ميامي لكرة المضرب، أولى دورات الماسترز الألف نقطة المقامة هذا الأسبوع، وذلك بسبب إصابة عضلية.

ووصل المصنف أول عالميا سابقا والمتوج بثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته الاحترافية (ويمبلدون 2013 و2016، وفلاشينغ ميدوز 2012) الى ميامي الأسبوع الماضي بعد حصوله على بطاقة دعوة للمشاركة في الدورة، وتمرن من دون أي مشاكل يومي الخميس والجمعة.

لكن ابن الـ33 عاما استفاق السبت على أوجاع في فخذه الأيسر وعانى للمشي، ورغم تحسن وضعه منذ حينها قرر الانسحاب من الدورة التي توج بلقبها عامي 2009 و2013 ووصل الى مباراتها النهائية عامي 2012 و2015 لأنه غير جاهز بدنياً.

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" عن موراي قوله "ليس لدي أدنى فكرة عما فعلته (كي يصاب). إنها إحدى الأمور الغريبة. كانت تتحسن (الإصابة) يومياً بشكل تدريجي لكن ذلك ليس كافياً. لم أتمرن منذ الجمعة".

وعانى موراي كثيرا في الاعوام الأخيرة وتحديدا عام 2017 من إصابات كثيرة في الورك والفخذ اضطرته الى الخضوع لعمليات جراحية عدة، حتى أن معاناته البدنية دفعته في أوائل عام 2019 إلى التفكير في الاعتزال.

وقرر الاسكتلندي مواصلة مسيرته الاحترافية لكنه لم يلعب سوى مباريات قليلة عام 2020 (7 مباريات) بسبب فيروس كورونا الذي أصيب به في كانون الثاني الماضي وأرغمه على الانسحاب من بطولة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن.

وخرج موراي من الدور ثمن النهائي لدورة روتردام الهولندية مطلع الشهر الحالي على يد الروسي أندري روبليف الذي توج باللقب لاحقا، ثم انسحب بعدها من دورة دبي الدولية بسبب إنجاب زوجته لطفلهما الرابع.

وانضم موراي في ميامي الى الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر الذين انسحبوا من دورة الرجال، فيما خسرت دورة السيدات الأسطورة الأميركي سيرينا وليامس التي أعلنت الأحد انسحابها.