التوعية المرورية تناقش تنفيذ برامج وأنشطة للسلامة المرورية

غزة- الرأي

اجتمع طلال القرشلي نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية بفريق الأيادي المعطاءة، من أجل مناقشة عمل الفريق في إعداد مشاركات ومساهمات وفقرات إرشادية تعزز السلوك الايجابي لدي الطلبة فيما يخص برامج التوعية المرورية في كافة المحافظات من أجل تعزيز ثقافة الوعي المروري والتقليل من الحوادث المرورية .



ورحب القرشلي بأعضاء الفريق مشيداً بدور بالدور الذي يقوم به الفريق الشبابي من أجل التعاون مع الوزارة للمساهمة في نشر الثقافة المرورية بين صفوف الطلبة ، مؤكداً بأن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع الفريق لتحقيق البرامج المنوي تنفيذها مع الوزارة.

وأشار االقرشلي إلى أن هذا الأفكار تقوم بها دائرة التوعية المرورية وبأشكال مختلفة من أجل الوصول إلى كافة شرائح المجتمع ونشر البرامج التوعوية لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني .