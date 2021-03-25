وكالة الرأي الفلسطينية 49 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التوعية المرورية تناقش تنفيذ برامج وأنشطة للسلامة المرورية وكالة الرأي الفلسطينية عملية جراحية معقدة تنقذ عين مريض في مستشفيات الخدمة العامة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2788) الخميس 25/3/2021 وكالة الرأي الفلسطينية "كورونا" تعود لغزة بسبب استهتار مواطنيها وكالة الرأي الفلسطينية تصفيات مونديال 2022: نوير يتحدى الألمان للارتقاء بمستواهم وكالة الرأي الفلسطينية دورة ميامي: الاصابة تدفع موراي الى الانسحاب وكالة الرأي الفلسطينية تصفيات مونديال 2022: معنويات رونالدو مرتفعة رغم الخيبة الأخيرة مع يوفنتوس وكالة الرأي الفلسطينية عراك فيلين أثناء العرض في سيرك روسي وكالة الرأي الفلسطينية "عوض" و "هنية" يكرمان أبطال فلسطين في ملتقى تونس لذوي الإرادة
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال لقاء مع فريق من الأيادي المعطاءة

التوعية المرورية تناقش تنفيذ برامج وأنشطة للسلامة المرورية

25 آذار / مارس 2021 11:43

التوعية المرورية تناقش تنفيذ برامج وأنشطة للسلامة المرورية
التوعية المرورية تناقش تنفيذ برامج وأنشطة للسلامة المرورية

غزة- الرأي

اجتمع طلال القرشلي نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية بفريق الأيادي المعطاءة، من أجل مناقشة عمل الفريق في إعداد مشاركات ومساهمات وفقرات إرشادية تعزز السلوك الايجابي لدي الطلبة فيما يخص برامج التوعية المرورية  في كافة المحافظات من أجل تعزيز ثقافة الوعي المروري والتقليل من الحوادث المرورية .


ورحب  القرشلي بأعضاء الفريق مشيداً بدور بالدور الذي يقوم به الفريق الشبابي من أجل التعاون مع الوزارة للمساهمة في نشر الثقافة المرورية بين صفوف الطلبة ، مؤكداً  بأن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع الفريق لتحقيق البرامج المنوي تنفيذها مع الوزارة.

 وأشار االقرشلي إلى أن هذا الأفكار تقوم بها دائرة التوعية المرورية وبأشكال مختلفة من أجل الوصول إلى كافة شرائح المجتمع ونشر البرامج التوعوية لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عملية جراحية معقدة تنقذ عين مريض في مستشفيات الخدمة العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟