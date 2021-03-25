"مراقب عام الداخلية" يستقبل شكاوى المواطنين هاتفياً

غزة- الرأي

شارك المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، في النافذة الأسبوعية للتواصل بين المسؤولين في الوزارة والمواطنين، عبر الرقم المجاني للاستعلامات 1800131313.

وتواجد اللواء "بنات" في مكتب استعلامات العلاقات العامة بوزارة الداخلية؛ لاستقبال اتصالات المواطنين، وتلقي قضاياهم وشكاواهم على مدار ساعتين، والعمل على متابعتها وحلّها، وذلك ما بين الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا.

واستقبل اللواء "بنات" عشرات اتصالات المواطنين، التي تمحورت حول الشكاوى والتظلمات المتعلقة بعمل الوزارة ومنتسبيها، في كافة الأجهزة والإدارات والهيئات.

وأكد أنه سيتابع شخصياً جميع القضايا الواردة عبر النافذة التواصلية، وسيعمل على معالجة أي قصور أو تجاوز قد يكون "إدارياً أو فنياً"، ومتابعته في قنواته الرسمية، وتشكيل لجان مختصة إن تطلب الأمر ذلك؛ من أجل إحقاق الحق وإنصاف المواطنين.

ودعا مراقب عام الداخلية كل من لديه شكوى أو تظلم ضد أحد أجهزة أو أفراد وزارة الداخلية والأمن الوطني، التوجه مباشرة إلى مكتبه بمدينة غزة، أو المكاتب التمثيلية في المحافظات.

وتعهد اللواء "بنات" للمواطنين، بحل كافة الإشكاليات التي تحتاج للمتابعة من الجهات المختصة بالوزارة، مشددًا على أن وزارة الداخلية تحرص حرصاً شديداً على تحقيق العدالة للمواطنين، ورد الحقوق لأصحابها.

جدير بالذكر أن العلاقات العامة في وزارة الداخلية أطلقت قناةً للتواصل بين المواطنين وقيادة الوزارة ومدراء الإدارات المركزية في الأجهزة الأمنية التي لها احتكاك مباشر بالجمهور.

يأتي ذلك بهدف تمكين المواطنين من التواصل المباشر مع المسؤولين في وزارة الداخلية، لتلقي ملاحظاتهم وقضاياهم وشكاواهم، حول عمل الوزارة وأجهزتها.