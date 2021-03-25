"شرطة حراسات" الشمال تُنظم دورة بعنوان "أمن المنشآت" لكوادرها

غزة- الرأي

نظمت دائرة شرطة الحراسات وأمن المؤسسات بمحافظة شمال غزة، بالتعاون مع معهد التنمية البشرية بالمديرية العامة للتدريب دورة تدريبية بعنوان "أمن المنشآت" لكوادرها.

وحضر الافتتاح مدير شرطة الشمال عقيد مصطفى الرزاينة، ونائب مدير شرطة الحراسات بالقطاع عقيد بسام القوقا ومدير شرطة أمن الجامعات عقيد ماهر السلطان ومدير شرطة حراسات الشمال عقيد رمزي نبهان ومدير تعليم الشمال أ. أشرف حرز الله ولفيف من ضباط وأفراد شرطة الحراسات بالمحافظة.

بدوره تحدث الرزاينة عن أهمية الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الداخلية للارتقاء وتطوير أداء الكادر البشري وتنمية قدراته في شتى المجالات مما ينعكس على أداء عمله في الميدان بكفاءة وإتقان.

وأوضحت شرطة حراسات الشمال أن الدورة تستهدف الضباط، والأفراد العاملين بشرطة حراسات الشمال المكلفين بتأمين المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية من مستشفيات وجامعات وبنوك وغيرها من المنشآت.