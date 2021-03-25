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الزراعة تنظم جولات إرشادية على مربي الحمام في القطاع

25 آذار / مارس 2021 12:03

الزراعة تنظم جولات إرشادية على مربي الحمام في القطاع
الزراعة تنظم جولات إرشادية على مربي الحمام في القطاع

غزة- الرأي

نظمت  دائرة الإنتاج الحيواني التابعة للإدارة العامة للإرشاد بوزارة الزراعة، عدة جولات إرشادية على مربي الحمام في قطاع غزة.


 ونفذت هذه الجولات تحت طلب هذه الفئة والنظر في المشاكل التي يعاني منها المزارعين.


كما قامت اللجنة باعطاء الإرشادات والتوصيات الفنية والإدارية الواجب إتباعها كما وأكدت اللجنة علي ضرورة إتباع نظام التربية السليم في هذه المزارع من نغذية وبرامج إضاءة ونظافة،و ضرورةالمتابعة البيطرية لهذه المزارع بصورة دورية وتقديم أهم التطعيمات الدورية دون انقطاع نظرا للإنتاجية الدورية على طوال العام.


بدورهم قدم المربين شكرهم الكبير لوزارة الزراعة على هذه الجولات التي تصب في صالحهم لتحسين إنتاجية مزارعهم.

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