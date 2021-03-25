نيابة شمال غزة الكلية تناقش مع مراكز الاصلاح محددات الاجازات البيتية للنزلاء

غزة- الرأي

ناقش وكيل نيابة شمال غزة الكلية ياسر المدهون مع مدير عام مركز الاصلاح والتأهيل العميد علاء الدين الهندي، ومدير سجن ابو عبيدة المقدم محمد ابو اللبن محددات منح الاجازة البيتية للنزلاء المحكومين والمعايير القانونية لها ، والآثار السلبية الناجمة عن الاخلال بتلك المحددات ودور النيابة العامة في التفتيش على السجون وتفقد مراكز التوقيف والنظارات والضمانات المتضمنة للمحاكمة العادلة.



وثمن المدهون، استضافة ادارة مراكز الاصلاح لعقد واستمرارية المحاكمات السريعة داخل قاعتها لمن يرغب من النزلاء في قضايا الجنح والجنايات المخففة او المتصالح عليها والتي تسهم بالحفاظ على النسيج المجتمعي وتسهل امد اجراءات التقاضي.



بدوره، أشاد العميد الهندي بالزيارات المثمرة ونتائجها الايجابية ضمن مبدأ النزاهة والشفافية وضمان احترام الحقوق للنزلاء والمحاكمات العادلة مؤكداً استعداده على توفير كافة الأجواء الايجابية لتأمين مراكز الإصلاح والتأهيل وحل كافة الإشكاليات للنزلاء وايصال طلباتهم وتظلماتهم والعمل على حلها مع كافة أطر العدالة