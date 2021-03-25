النائب العام يؤكد على حسن المعاملة وتعزيز السلوك مع الجمهور

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، على تعزيز القدوة الحسنة والايجابية والالتزام بالقيم الحضارية التي تحث على النظافة العامة والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة وفق البيئة الإسلامية "ببيئة خضراء".

جاء ذلك، خلال لقائه بمدراء الوحدات الادارية في أروقة النيابات، مشددا على أهمية رتابة المكان و لين المعاملة مع الجمهور وتقديم أفضل الخدمات لهم ، مع نقل عدوى الإيجابية لكافة الموظفين والريادة في استثمار الخير وتسهيل قضاء حوائج الناس.



و أصدر المستشار المدهون، تعميم بشأن تطبيق آليات الالتزام بالنظافة العامة والممتلكات العامة والحفاظ على العهد والمال العام واقعا عمليا وتلبية الاحتياجات اللوجستية المساندة لتحقيق الأهداف مع تكليف وحدة الرقابة الداخلية بالتفتيش والمتابعة ورفع توصياتها الدورية لتحسين بيئة العمل خاصة أقسام استقبال الجمهور .



وبين رئيس اللجنة الفرعية لتعزيز السلوك القيمي في النيابة العامة المستشار يحيى الفرا ان اللجنة تحمل رسالة سامية وايجابية نحو المجتمع وتعزز الوعى لجمهور الموظفين وشرائح المجتمع بالقيم الدينية السمحة ومعالجة الظواهر السلبية وفق خطة مشتركة واجراءات قانونية مشددة للحد من السلوكيات السلبية بالتعاون وتحشيد المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في معالجتها.