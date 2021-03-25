الزراعة تشارك في فعاليات معرض" شمس رفح لا تغيب"

رفح- الرأي

شاركت مديرية زراعة رفح في فعاليات المعرض الزراعي "شمس رفح لا تغيب" ، بحضور مدير المديرية م.أكرم أبو دقة، ووكيل وزارة الحكم المحلي م. احمد ابوراس. وبمشاركة وزارتي التنمية الاجتماعية، والشباب والرياضة، وبلدية رفح، ومؤسسة بارسك اليابانية، وعدداً من الجمعيات الأهلية،والرياديات،و أصحاب المشاريع الإنتاجية بالمحافظة.



وتم عرض العديد من المنتجات الغذائية المصنعة من الرياديات، وكذلك الشعير المستنبت من طرف الوحدة النسائية بالإضافة للزراعة المائية، والفراولة المعلقة واشتال الزينة والزهور والصناعات اليدوية من الخشب والفخار والنقش على الزجاج.