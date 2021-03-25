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الزراعة تجري جولات تفقدية و إرشادية على مربي الأرانب

25 آذار / مارس 2021 12:25

الزراعة تجري جولات تفقدية و إرشادية على مربي الأرانب
الزراعة تجري جولات تفقدية و إرشادية على مربي الأرانب

غزة- الرأي

نفذت دائرة الإنتاج الحيواني التابعة للإدارة العامة للإرشاد بوزارة الزراعة، عدة جولات إرشادية، ورقابية على مربي الأرانب في محافظتي غزة والوسطى.


ونفذت هذه الجولات بغرض الإطلاع على الواقع الفعلي لهذه الفئة من المزارعين والتعرف على أهم المشاكل والعقبات التي تواجه مربى الارانب.


من جهة أخرى،  قامت اللجنة بتقديم خدماتها الإرشادية، وتوصياتها الفنية الواجب إتباعها في مزارع الأرانب.


وأكدت اللجنة بضرورة المتابعة البيطرية الدورية وتقديم أهم التحصينات وبصورة دورية لتفادى الأمراض.


كما دعت المزارعين بضرورة التقدم لعمل تراخيص لكافة المزارع المنشاة.


بدورهم، قدم أصحاب المزارع شكرهم الكبير للطواقم الفنية بوزارة الزراعة على دورها الفعال في الرقابة على أنواع الأعلاف المدخلة، وأن هذا الجهد ملاحظ بصورة جيدة وملموسة على أوزان الأرانب التي لديهم.
 

164505561_4062082077158011_8210605383488810826_n الزراعة تجري جولات تفقدية و إرشادية على مربي الأرانب 164240372_4062081753824710_3217689990042246735_n (1)
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