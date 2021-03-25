العمل والصليب الاحمر توقعان مذكرة تفاهم لتجويد بيانات الباحثين عن عمل

غزة- الرأي

وقَّعَتْ وزارة العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تجويد بيانات الباحثين عن عمل، والتي تأتي في إطار سعي الطرفين للوصول إلى بيانات دقيقة ومحدثة عن الباحثين عن عمل ،بما يخدم تحقيق العدالة في توفير فرص التشغيل، ويساهم في المواءمة بين متطلبات العرض والطلب على القوى العاملة في سوق العمل.

ووقع المذكرة كل من وكيل وزارة العمل م.ايهاب الغصين و مدير بعثة الصليب الأحمر في قطاع غزة السيد ايجناسيو كاساريس ،بحضور مدير عام التخطيط أ.محمد طبيل ومدير وحدة الرقابة أ.طلعت أبو معيلق و مدير وحدة التعاون الدولي أ.أيمن أبو كريم و رئيس مركز معلومات سوق العمل أ.عبد الله شحيبر ومدير مكتب الوكيل أ.سماح الغزالي و م.إبراهيم شحيبر مثلآ عن الإدارة العامة للتشغيل.

وكان بصحبة مدير الصليب كل من مدير القطاع الاقتصادي أ.أشرف السعدوني وأ.هيثم العطار ومسؤول الإعلام أ.فايز الأقرع.

بدوره؛ رحب الغصين بالوفد الزائر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،معبراً عن تقدير وزارته لتمويل تنفيذ هذا المشروع المهم ،الذي يأتي بالتزامن مع سعي وزارته في الفترة الأخيرة ؛لتطوير نظام معلومات سوق العمل وقاعدة بياناته.

وثمن الغصين دور الصليب الأحمر وخدماته المستمرة بالتنسيق مع كافة الوزارات بشكل عام و وزارة العمل على وجه الخصوص ؛بهدف الارتقاء بالواقع الاقتصادي للعمال وتحسين بيئة عملهم، وتنمية قدرات الباحثين عن عمل وتعزيز فرص تشغيلهم المستدام.

من جهته، قال كاساريس :"إن هذه المذكرة التفاهمية التي تم توقيعها مع وزارة العمل من شأنها تعزيز الثقة التامة و المحبة و روح التعاون الدائم فيما بيننا".

و أضاف :"نسعى جاهدين من خلال المشروع إلى تطوير جودة بيانات الباحثين عن عمل، وهو ما يأتي في إطار سعي لجنته للتواصل والتفاعل مع السكان والمجتمعات التي تقدم اللجنة فيها خدماتها".

وخلال لقاء الغصين بطاقم العاملات في المشروع، جدد تأكيده على أهمية المشروع ،مشيراً إلى أن الهدف المراد تحقيقه هو تحسين وتجويد بيانات الخريجين والعمال و دمجهم في سوق العمل ،بما يتناسب مع تخصصاتهم و توجهاتهم المختلفة.

فيما أبدى الأخوة في الصليب الأحمر سعادتهم الغامرة بهذا اللقاء ،الذي تخلله شرحاً تفصيلياً عن وزارة العمل قدمته أ.سماح الغزالي.