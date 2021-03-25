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أوقاف الوسطى تختتم دورة تدريبية حول حقوق وواجبات العاملين بالمساجد

25 آذار / مارس 2021 12:32

أوقاف الوسطى تختتم دورة تدريبية حول حقوق وواجبات العاملين بالمساجد
أوقاف الوسطى تختتم دورة تدريبية حول حقوق وواجبات العاملين بالمساجد

الوسطى- الرأي

اختتمت مديرية أوقاف الوسطى دورة تدريبية، استهدفت الأذنة والمؤذنين العاملين بمساجد المحافظة، على مدار يومين بواقع محاضرتين يومياً، تناولت حقوق وواجبات الموظف وفقه الآذان وإتقانه وفن التعامل مع الأجهزة.


بدوره أكد مدير أوقاف الوسطى أ. سمير مسلم على أهمية الدورة في تعريف موظفي الخدمات المسجدية بحقوقهم وواجباتهم، وأهمية دورهم في متابعة المساجد وسبل التعامل معها، داعيا إياهم إلى ضرورة الالتزام بالمساجد من حيث النظافة والصيانة لتهيئتها للمصلين.


وفي ذات السياق، عقد قسم تحفيظ القرآن الكريم بمديرية أوقاف المحافظة الوسطى اجتماعاً خاصاً بالمحفظين، لمناقشة آلية تنفيذ خطة الحفظ في الحلقات، ومتابعة سيرها. 


واستعرض اللقاء مناقشة أبرز الأنشطة والفعاليات الي تم تنفيذها خلال العام الحالي، والعديد من ملفات التحفيظ وآليات الارتقاء بالعمل.

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