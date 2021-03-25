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بلدية غزة تنفذ نشاطًا بحريًا لفريق تميز الطلابي

25 آذار / مارس 2021 12:46

غزة- الرأي:

نفذت بلدية غزة، بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي وهيئة المستقبل للتنمية، نشاطاً بحرياً لفريق تميز الطلابي، بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، بهدف دعم طلاب الجامعات وإشراكهم في الأنشطة المجتمعية، وذلك ضمن سلسلة مبادرات "أنا إنسان" بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان. وشارك في النشاط الذي أقيم على شاطئ بحر مدينة غزة، رئيس قسم العلاقات العامة في البلدية م. حسين عودة، ورئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف خلدون أبو سليم، وممثل برنامج "شغف" للاستشارات والتدريب محمود الغفري، والمدير التنفيذي لهيئة المستقبل للتنمية عائشة أبو شقفة، وطلاب من فريق تميز من مختلف الجامعات. وأكد م. عودة على ضرورة تسليط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة وتعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع الغزي، وأهمية مشاركة المرأة في الحياة الرياضية والأنشطة الرياضية المختلفة. ويهدف النشاط إلى تدريب الطلاب على تعزيز المهارات القيادية لديهم، والعمل بروح الفريق، وتطوير مهارات الاتصال والتواصل. تخلل النشاط تدريب عملي على رياضة التجديف وركوب الأمواج، وتعريف الطلاب على الأنشطة التي ينفذها الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف والأدوات المستخدمة في الرياضات البحرية (الكاياك، حسكة المجداف، ركوب الأمواج). يذكر أن بلدية غزة تولي أهمية كبيرة للمبادرات الشبابية ورعايتها ضمن جهودها لدعم الطاقات الإبداعية والمواهب الشابة وتحقيق الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتنمية القدرات والمواهب لدى المبدعين والطلبة.

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