مدير عام الشرطة: نسعى ليكون مجتمعنا خالياً من المخدرات

غزة- الرأي

قال اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة: " إننا نسعى في شرطة مكافحة المخدرات ليكون مجتمعنا خالياً من هذه الآفة من خلال العديد من الإجراءات الوقائية التي نتبعها في ملاحقة المروجين ".

جاء ذلك، خلال تكريم عناصر شرطة مكافحة الوسطى على جهودكم في مكافحة آفة المخدرات بحضور مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد أحمد القدرة ومدير شرطة محافظة الوسطى العميد اياد سلمان ونائبه العقيد سلمان أبو مغصيب ومدير دائرة العلاقات العامة مقدم عرفات أبو جياب ومدير دائرة مكافحة المخدرات مقدم محمد شاهين.



وأشاد اللواء صلاح بعمل إدارة شرطة مكافحة المخدرات والتي تعمل على محاربة آفة المخدرات وتمنع بكل الوسائل والطرق وصولها إلى جيل الشباب والمواطنين وتحميهم من مخاطرها .



وحث اللواء صلاح العناصر على ضرورة استمرار ملاحقة التجار والمروجين لهذه المواد القاتلة والتي تعود على المواطن الغزي بالضرر.

وبدورهم وخلال كلمات لهم وجه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد أحمد القدرة ومدير شرطة محافظة الوسطى العميد اياد سلمان شكرهم وتقديرهم لضباط وأفراد شرطة مكافحة الوسطى على جهودهم البارزة في ضبط المروجين حفاظاً على سلامة المواطنين من هذه الآفة الخطيرة.