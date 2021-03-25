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التعاون الدولي بوزارة العمل يستعرض إنجازات اللجنة وتدخلات الوزارة

25 آذار / مارس 2021 01:05

التعاون الدولي يستعرض إنجازاته وتدخلات وزارة العمل
التعاون الدولي يستعرض إنجازاته وتدخلات وزارة العمل

غزة- الرأي

استعرضت لجنة التعاون الدولي التابعة لوزارة العمل اهم الانجازات التابعة للجنة و تدخلات الوزارة ،وذلك برعاية وكيل الوزارة م.إيهاب الغصين ، وبحضور نخبة من أعضاء اللجنة ممثلة بكل من أ.كريمة أبو سلامة و م.أحمد النبريصي و م.رائد أبو شهلا.


واستهدف اللقاء المدراء العامين ورؤساء الوحدات في وزارة العمل؛ لتعريفهم بمهام اللجنة وإنجازاتها من ناحية ،وتعزيز روح التعاون المشترك بين اللجنة والإدارات المختلفة والوحدات الأخرى داخل الوزارة من ناحية أخرى،لاسيما رسم صورة إيجابية لوزارة العمل مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء.


بدورها أكدت أبو سلامة على أهمية هذا اللقاء الذي ضم جميع أركان الوزارة مع ضرورة فتح آفاق وتوجهات تنموية جديدة خاصة بوزارة العمل .


من جانبه شرح النبريصي الإطار المنطقي الخاص بتدخلات وزارة العمل الذي يسهم في تنمية الاقتصاد وضبط وتنظيم سوق العمل وصولاً إلى العمل اللائق .
يذكر أنه تم تكليف الأستاذ أيمن أبو كريم رئيساً لوحدة المشاريع والتعاون الدولي.


وتخلل اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بملف التعاون الدولي ، فيما بارك الحضور جهود اللجنة ودورها في تحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة

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