الإعلام الحكومي يُكرم الموظفين العاملين خلال جائحة كورونا

غزة- الرأي

كرّمت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي اليوم، عددا من الموظفين الذين عملوا منذ بداية جائحة كورونا حتى اللحظة.

جاء ذلك، خلال حفل تكريم أقامته الوازرة في قاعة معهد الأمل وبحضور رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف وعددا من مدراء الدوائر بالوازرة.



و شكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف الموظفين المكرمين، وذلك تقديرا لجهودهم الإعلامية منذ بداية جائحة كورونا خلال فترة عملهم في وسائل الإعلام التابعة للمكتب الإعلامي، ومواكبة التغطية الإعلامية في نشر الأخبار والتعميمات الحكومية ونشرها على كافة صفحات الإعلام الحكومي بما يخص مواجهة جائحة كورونا.



وأشاد معروف بما الجهود المبذولة من قبل الموظفين خلال الجائحة، والتواصل مع الصحفيين ووسائل الإعلام وتسهيل مهامهم، مضيفا أننا نحتفي بثلة متميزة من الذين واصلوا التغطية على مدار الساعة بميدان العمل وكانوا سببا في انجاح التغطية الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.



وأوضح أن الإعلام الحكومي كان له دور كبير في تزويد الصحفيين بالأرقام والاحصائيات الدقيقة بأعداد المصابين، لافتا أن الإعلام الحكومي كان على تواصل بكل جديد مع الصحفيين ووسائل الإعلام من أجل نقل الأخبار من مصادره الرسمية للمواطنين.



الجدير بالذكر أن الوازرة كرمت 22 موظفاً من الذين يعملون في وسائل الإعلام التابعة للمكتب والمتمثلة في إذاعة ووكالة وصيحفة الرأي.