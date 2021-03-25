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التوجيه السياسي تُطلق حملة "أمنك بهمنا" لطلبة الثانوية

25 آذار / مارس 2021 01:13

التوجيه السياسي تُطلق حملة "أمنك بهمنا" لطلبة الثانوية
التوجيه السياسي تُطلق حملة

غزة- الرأي

أطلقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة ، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم شرق غزة والرابطة الاسلامية حملة "أمنك بهمنا " تستهدف طلبة الصفوف من "العاشر إلى الثاني عشر".

وحضر انطلاق الحملة بمركز التدريب شرق غزة المقدم هاني الكحلوت مدير التوجيه السياسي بمحافظة غزة والرائد محمد السباح مسؤل قسم الطلاب وعدد من ضباط الهيئة ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بالمديرية ، أ. وسام خليفة رئيس قسم الأنشطة التربوية ، أ. ايمن نصر الله رئيس قسم الارشاد التربوي ، أ. أيمن شابط مشرف النشاط الكشفي بالمديرية الي جانب وفد من الرابطة الاسلامية ضم أ. جلال بصل مسؤول ملف المدارس في قطاع غزة بالاضافة الي عدد من معلمي التكنولوجيا و المرشدين التربويين و أولياء الأمور.

وتهدف الحملة إلى تزويد المعلمين والطلبة بالمعلومات والنصائح اللازمة لمواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية المختلفة وتعزيز الشعور بالمسؤولية والحرص تجاه المجتمع بالإضافة إلى تنمية الحس الوطني وتعزيز الثوابت الوطنية في نفوس الطلبة.

بدوره أوضح المقدم الكحلوت أن هذه الحملة وقائية علاجية نحرص من خلالها على تحقيق الهدف المنشود وهو نشر الوعي بين طلابنا، مشيراً إلى حرصهم علي نشر الوعي الأمني بين الطلبة و تنمية الحس الأمني و تعزيز السلوك الايجابي بين أوساط الطلبة لاعداد جيل طلابي واع و محصن أمنيا .

إلي ذلك، بين شابط أن الحملة تتضمن تنفيذ ورش عمل لاعداد فريق مساند داخل المدارس مكون من معلمي التكنولوجيا و المرشدين التربويين و أولياء الأمور بالاضافة الي تنفيذ زيارات ميدانية و أنشطة داخل المدارس منوها أن الحملة تتناول العديد من المحاور منها : أمن المعلومات و كيفية استخدام الانترنت الأمن _ التأطير الوطني في الثوابت الوطنية - فن التعامل مع الأخرين.

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