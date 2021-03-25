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بلدية خان يونس تكرم رجال الأعمال القائمين على مشروع إنشاء مظلات الإنتظار

25 آذار / مارس 2021 01:20

بلدية خان يونس تكرم رجال الأعمال القائمين على مشروع إنشاء مظلات الإنتظار
بلدية خان يونس تكرم رجال الأعمال القائمين على مشروع إنشاء مظلات الإنتظار

غزة- الرأي

كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع لجنة حي مركز المدينة مجموعة من رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية وذلك تقديرًا لهم على دورهم البارز في توفير الدعم المادي المطلوب لإنشاء عدد من مظلات الانتظار  والتي تم تركيبها في الشوارع الرئيسية والأحياء المختلفة وبالقرب من المؤسسات الخدماتية والجامعية والأماكن الحيوية.

وشارك في التكريم رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة، وعضو لجنة مركز المدينة المشرف على أعمال تنفيذ المبادرة أ. غسان النفار ، وممثلي ملتقى عائلات محافظة خان يونس، بالإضافة إلى المُكرمين.

وخلال كلمته شكر سلامة رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية على دعمهم لإنشاء مظلات الانتظار التي تحمي المواطنين من حرارة الشمس وكذلك موسم مياه الأمطار، مشيرًا إلى أهمية ودور لجنة الحي التي تعاونت مع إدارة البلدية من أجل اختيار تلك الأماكن وإنجاح تنفيذ المشروع، عادًا إياه بالنوعي والريادي، معربًا عن أمله أن تسير باقي لجان الأحياء على خطى لجنة حي مركز المدينة.

ومن جانبه ثمن م. البطة كل الجهود المخلصة التي بادرت إلى تنفيذ مشروع المظلات الذي يعتبر مرحلة مهمة من تأسيس الشراكة المجتمعية ما بين لجان الأحياء والبلدية ورجال الأعمال الذين يدعمون كل المبادرات التي من شأنها تطوير خان يونس والرقي بواقع الخدمات المقدمة للسكان في ظل الظروف الراهنة.

وشكر  النفار  بلدية خان يونس على تعاونها المثمر من خلال الطواقم الهندسية والفنية ولجان الأحياء وكذلك العاملين بأقسام الصيانة الذين تفانوا في القيام بواجبهم على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن لجنة الحي ستعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ المزيد من المبادرات والبرامج التي تؤسس لإنطلاقة حقيقية بالتعاون مع كل مكونات المجتمع الفلسطيني.

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