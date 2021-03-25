بلدية خان يونس تفتتح شارعين شرقي وشمال المدينة

خان يونس- الرأي

افتتحت وحدة المتابعة والضبط الميداني في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة شارعين في حيي معن، السطر شرقي وشمال المدينة.

حيث تم افتتاح شارع رقم (640) في حي معن شرق المدينة، وذلك بالتعاون مع لجنة الحي والأهالي القاطنين بالمنطقة.

وأوضح رئيس قسم المتابعة م. وحيد زعرب أن عملية فتح الشارع المذكور تأتي تمهيدًا لتطويره خلال الفترة القادمة، حيث تسعى بلدية خان يونس من خلال الجهات المانحة إلى تأمين الدعم المادي المطلوب لتأهيل الشوارع في الأحياء حسب الأهمية لتعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين.

كما افتتحت وحدة المتابعة والضبط الميداني في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة شارع حيوي رقم (14146)، وذلك في حي السطر شمال المدينة والواقع شمال المدينة حيث تم تسليم موقع العمل لشركة المقاولات المحلية "أبناء شنن" تمهيدًا لتطويره من خلال مشروع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه.

وذكرت رئيس قسم المتابعة م. وحيد زعرب أن قرار فتح الشارع المذكور قد تم اتخاذه بالتعاون مع لجنة الحي والاتفاق مع الأهالي لتسهيل على عمل شركة المقاولات والسكان ، حيث تم ازالة أشجار العوسج والصبر وبعض الأسوار المتعدية على حرم الطريق.