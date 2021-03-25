تربية الوسطى تختتم مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، المسابقة النهائية لأوائل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2020/2021 والتي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالوسطى كل عام لتهيئة الطلبة وتحضيرهم لامتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، ومديرا الدائرتين الإدارية ناصر السدودي والفنية محمد حمدان ورئيس مجلس أولياء الأمور المركزي عاطف وادي، ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة والمشرفين التربويين والمدارس المشاركة في المسابقة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وفي كلمته، رحب مدير التربية والتعليم هشام الحاج بالحضور، وهنأ الطلاب والمدارس الفائزة والمشاركة في المسابقة، وشكر قسم الإشراف التربوي والمشرفين التربويين على تنفيذ هذه المسابقة الهامة والتي تزيد من تفاعل ونشاط طلاب الثانوية العامة، حيث تضم صفوة الطلاب والطالبات في الثانوية العامة والمأمول تفوقهم وحصولهم على أعلى المراكز على مستوى الوطن ومستوى محافظات غزة.

وأضاف الحاج إن مسابقة أوائل الطلبة يكون لها أثر كبير على نتائج الثانوية العامة وتنعكس بصورة ايجابية على تنشيط وتحصيل الطلاب وحصولهم على مراكز متقدمة، وأن هذه المسابقة تأتي من باب دعم ومساندة الطلبة المتفوقين وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الطلاب والمدارس الفائزة في المسابقة حيث فازت مدرسة العروبة الثانوية للبنات بالمركز الأول، ومدرسة مريم بنت عمران الثانوية للبنات بالمركز الثاني على مستوى البنات الفرع العلمي.

وفي الفرع العلمي للطلاب فازت مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين بالمركز الأول، ومدرسة شهداء المغازي الثانوية للبنين بالمركز الثاني.

وفي الفرع الأدبي للطالبات فازت بالمركز الأول مدرسة مريم بنت عمران الثانوية للبنات، وجاءت في المركز الثاني مدرسة مسقط الثانوية للبنات.

وعن مدارس الطلاب للفرع الأدبي فازت بالمركز الأول مدرسة المنفلوطي الثانوية "أ" للبنين، وبالمركز الثاني مدرسة عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنين