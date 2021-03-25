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وزارة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال الأسرى محررين

25 آذار / مارس 2021 01:36

وزارة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال الأسرى محررين
وزارة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال الأسرى محررين

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت الليلة الماضية على شن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس، طالت في معظمها أسرى محررين قد تحرروا حديثا .

وأوضحت الوزارة أن من بين الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم الشيخ جمال الطويل  "58" عاما حيث اعتقلته قوات الاحتلال من منزله في حي أم الشرايط بمدينة البيرة ، ولم يمضى على تحرر من الأسر سوى أسبوعيين  .

 وأشارت أن الشيخ جمال قد أمضى في سجون الاحتلال ما مجمله "16" عاما عدة سنوات حسب فترات اعتقاله منذ العام2014 ، وقد  جرى اعتقال جميع أفراد عائلته و ابنته الصحفية بشرى الطويل والتي امضت في الاعتقال ما مجمله "3" سنوات.

 وبينت الوزارة أن حملة الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال بحق أسرى محررين وقيادات وكوادر من أبناء شبعنا الفلسطيني، تأتي ضمن سياسة تغيبهم وزجهم داخل السجون، مع اقتراب التحضير للانتخابات الفلسطينية ، ومحاولة التأثير على العملية الديمقراطية عبر التهديد والاعتقال والملاحقة.

وذكرت الوزارة أن من بين الذين جرى اعتقالهم فجر اليوم عدد من الأسرى المحررين، وهم الأسير المحرر ابراهيم أسعد محمد بدّاد، والأسير المحرر محمد أسعد صالح شريم، والأسير المحرر فريد محمد محمود بلشة، ونصري صالح وسعيد خليلية من بلدة جبع جنوب جنين .
بالإضافة إلى الأسير المحرر أحمد عصام أبو الرب، وماجد فيصل نزال، وعلام أحمد نزال، ومحمد عادل سباعنة، من بلدة قباطية .

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