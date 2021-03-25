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بلدية النصيرات تكرم موظفيها المتقاعدين

25 آذار / مارس 2021 01:41

الوسطى- الرأي:

نظمت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الخميس، حفلاً تكرمياً موظفيها المتقاعدين خلال العامين الماضيين، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة البلدية والمجتمع خلال مسيرة عملهم الطويلة.

وحضر الحفل رئيس البلدية أ. اياد مغاري، وعضو المجلس البلدي د. عادل الهور، ومدير البلدية م. محمد مغاري، ومدراء الدوائر ورؤساء الأقسام وكافة الموظفين وذوي المتقاعدين المكرمين.

واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ومن ثم كلمة ترحيبية بينت أن تكريم الزملاء المتقاعدين جاء كلمسة وفاء لهم ولذويهم تقديراً لعطائهم وخدمتهم للبلدية والمواطنين.

وتوجّه "مغاري" خلال حفل التكريم الذي نظّمه قسم العلاقات العامة والإعلام، بجزيل الشكر والعرفان للموظفين المتقاعدين على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم، مؤكدا على أن المتقاعدين عملوا بجد ومثابرة في كافة الأزمات، واصفاً إياهم بالجنود الميامين الذين قدموا الكثير لمجتمعهم وبلديتهم.

وقال: "نكرّم اليومَ رجالاً أعزاء على قلوبنا، قدموا الكثير للمجتمع، فهم كانوا وما زالوا شموعاً مضيئة لمن اهتدوا بهم، وقدوة لنا في عطائهم لنسير من خلفهم ونُكمل المسير".

من جانبه، شكر الموظف المتقاعد يحيى أبو شمالة خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن زملائه المتقاعدين المكرمين، إدارة البلدية على لفتتها الكريمة لتكريمهم، مبيناً أن التقاعد هو نهاية لحياة وظيفية وبداية لحياة جديدة تمكن الموظف المتقاعد من مواصلة خدماته للجميع في كافة المجالات.

وعبّر عن انتمائه واعتزازه الشديد بالفترة التي قضاها داخل أروقة البلدية، وعمل فيها بكد جد واجتهاد، داعياً إلى استمرار التواصل بين البلدية وأبنائها الموظفين.

واختتم الحفل بفقرة لإلقاء الشعر ألقاها الموظف عبد الهادي القادود، كلمسة شكر وتقدير للزملاء المتقاعدين.

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