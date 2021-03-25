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أبو الريش يؤكد على تضافر الجهود مع حركة الجهاد الاسلامي

25 آذار / مارس 2021 01:45

أبو الريش يؤكد على تضافر الجهود مع حركة الجهاد الاسلامي
أبو الريش يؤكد على تضافر الجهود مع حركة الجهاد الاسلامي

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش، وفداً قيادياً من حركة الجهاد الاسلامي ممثلا بالدكتور خضر حبيب، ود. نائل ابو فنونة رئيس مؤسسة مهجة القدس .

وثمن د. حبيب جهود وزارة الصحة بكافة كوادرها بما تقدمه في اطار مواجهة جائحة كوفيد 19 ، وان تلك الجهود محط تقدير واعتزاز من الجميع ، وهذا الجهد يتطلب الحرص على الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة واستشعار المسئولية المجتمعية تجاه ذلك .


كما  ثمن د. ابو الريش للوفد القيادي هذه الزيارة والتي تأتي امتداداً للتواصل ودفعه نحو العمل والاستمرار والبذل لتقديم الخدمة للمواطنين.

 كما وأوضح د. ابو الريش تطورات الحالة الوبائية في غزة والتأكيد على تضافر الجهود من كافة اللافتات المجتمعية بالالتزام باجراءات الوقاية الصحية .


وفي نهاية اللقاء قدم د. حبيب والوفد المرافق درعا تكريميا لوكيل الوزارة تقديرا لأداء الطواقم الصحية في تقديم الخدمة والرعاية الطبية .
 

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