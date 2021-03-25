التنمية الاجتماعية تبحث مع مؤسسة آمان التعاون المشترك

غزة- الرأي

أجرى وفد من وحدة الرقابة الداخلية في وزارة التنمية الاجتماعية، زيارة عمل لمؤسسة آمان من أجل النزاهة والشفافية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.



وترأس وفد التنمية د. محمد العرعير مدير وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة وضم الوفد كلا من حسين عبد العزيز ميدان مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية ، ومحمد ناهض السبع مدير دائرة الرقابة المهنية والفنية ومازن أحمد اسليم رئيس قسم الرقابة الفنية ، وقد كان في استقبال الوفد أ . وائل بعلوشة مدير مؤسسة آمان .



وخلال اللقاء قدم العرعير تعريفاً موجزاً عن طبيعة عمل الوزارة والفئات المستهدفة ودور وحدة الرقابة الداخلية في النهوض بعمل الوزارة.



من ناحيته قدم أ. وائل بعلوشة مدير مؤسسة أمان نبذة عن طبيعة عمل المؤسسة ومجالات التعاون المشترك الممكنة بين امان ووزارة التنمية، مؤكدا على حرص مؤسسة أمان على هذا التعاون من أجل تحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة في العمل. وقدم بعلوشة مقترح بتقديم دورة خاصة بوزارة التنمية حول دليل المساعدات الإنسانية المعد من قبل المؤسسة وكيفية الاستفادة منه، كذلك أكد على استعداد أمان لعقد تدريب حول أشكال مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتعزيز الشفافية والمساءلة للوصول للعدالة الاجتماعية.

كما أكد على أهمية توعية الجمهور المستفيد من وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص اليات تقديم ومتابعة الشكاوى بما يضمن تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التنسيق والتعاون لعقد سلسلة دورات تدريبية من أجل تحسين جودة العمل وتحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز مبدأ المساءلة.