وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يؤكد على تضافر الجهود مع حركة الجهاد الاسلامي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تكرم موظفيها المتقاعدين وكالة الرأي الفلسطينية وفاة القيادي بحماس عمر البرغوثي متأثرًا بإصابته بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال الأسرى محررين وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تختتم مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تفتتح شارعين شرقي وشمال المدينة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تكرم رجال الأعمال القائمين على مشروع إنشاء مظلات الإنتظار وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي تُطلق حملة "أمنك بهمنا" لطلبة الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية 18 وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يُكرم الموظفين العاملين خلال جائحة كورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الاجتماعية تبحث مع مؤسسة آمان التعاون المشترك

25 آذار / مارس 2021 01:53

التنمية الاجتماعية تبحث مع مؤسسة آمان التعاون المشترك
التنمية الاجتماعية تبحث مع مؤسسة آمان التعاون المشترك

غزة- الرأي

أجرى وفد من وحدة الرقابة الداخلية  في وزارة التنمية الاجتماعية، زيارة عمل  لمؤسسة آمان من أجل النزاهة والشفافية  وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.


 وترأس وفد التنمية د. محمد العرعير مدير وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة وضم الوفد كلا من حسين عبد العزيز ميدان مدير دائرة الرقابة  المالية والإدارية ، ومحمد ناهض السبع مدير دائرة الرقابة المهنية والفنية ومازن أحمد اسليم رئيس قسم الرقابة الفنية ، وقد كان في استقبال الوفد أ . وائل بعلوشة مدير مؤسسة  آمان .


وخلال اللقاء قدم  العرعير  تعريفاً موجزاً عن طبيعة عمل الوزارة والفئات المستهدفة ودور وحدة الرقابة الداخلية في النهوض بعمل الوزارة.


من ناحيته قدم أ. وائل بعلوشة مدير مؤسسة أمان نبذة عن طبيعة عمل المؤسسة ومجالات التعاون المشترك الممكنة بين امان ووزارة التنمية، مؤكدا على حرص مؤسسة أمان على هذا التعاون من أجل تحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة في العمل. وقدم بعلوشة مقترح بتقديم دورة خاصة بوزارة التنمية حول دليل المساعدات الإنسانية المعد من قبل المؤسسة وكيفية الاستفادة منه، كذلك أكد على استعداد أمان لعقد تدريب حول أشكال مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتعزيز الشفافية والمساءلة للوصول للعدالة الاجتماعية.

كما أكد على أهمية توعية الجمهور المستفيد من وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص اليات تقديم ومتابعة الشكاوى بما يضمن تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التنسيق والتعاون لعقد سلسلة دورات تدريبية من أجل تحسين جودة العمل وتحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز مبدأ المساءلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عملية جراحية معقدة تنقذ عين مريض في مستشفيات الخدمة العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟