الأوقاف تُصرح بشأن تطورات الحالة الوبائية في غزة

غزة- الرأي:

أصدرت وزارة الأوقاف في قطاع غزة، تصريحاً بشأن تطور الحالة الوبائية، في إطار التقييم لآخر المستجدات بشأن إجراءات الوقاية والسلامة في المساجد.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى استمرار رخصة التخلف عن صلاة الجمعة والجماعات في المساجد للمرضى وكذلك الأصحاء.

وأكدت على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية في الصلاة والمتمثلة بلبس الكمامة، والتباعد بين المصلين والصلاة على السجادة الخاصة.

وبينت أنه سيتم إغلاق ثلاجات المياه أو استخدام كاسات بلاستيكية متجددة وليس كأس واحد، داعية للمحافظة على تهوية المساجد بفتح جميع نوافذها أثناء وجود المصلين.

ونوهت إلى أنها ستعمل على إغلاق المساجد غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية، وضرورة تعاون المصلين مع اللجان المشرفة على تطبيق الإجراءات الوقائية في المساجد وتقديم صورة حضارية لالتزام المساجد.