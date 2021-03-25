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الداخلية تفتتح صالة جديدة للمسافرين عبر منفذ "بيت حانون"

25 آذار / مارس 2021 05:02

جانب من افتتاح الصالة
جانب من افتتاح الصالة

غزة- الرأي:

افتتحت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة ظهر الخميس، صالة المسافرين الجديدة بمنفذ بيت حانون في محافظة الشمال.

وشارك في الافتتاح رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم، ووكيل وزارة الاقتصاد والدكتور رشدي وادي.

وجرت المراسم بمشاركة وكيل وزارة الأشغال المهندس ناجي سرحان، ومساعد وكيل وزارة الداخلية المستشار سامي نوفل، والعميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام هيئة المعابر.

وأكد "عوض" أن إنشاء الصالة بكافة تجهيزاتها يأتي في المقام الأول من أجل راحة المواطن الفلسطيني، وتقديم أفضل خدمة له، وكذلك في سبيل راحة الزائرين والقادمين لقطاع غزة.

وقال: "نضع اليوم هذه اللبنة في منفذ بيت حانون، لتتكامل مع سائر المشروعات الحكومية التي تهدف إلى خدمة المواطنين، وتوفير الراحة لهم"".

وأضاف "مهما قدمنا لهذا الشعب فهو قليل، فبرغم قلة الإمكانيات ننشئ ونعمر لأبناء شعبنا ولهذا الوطن، في ظل سعي الكثيرين لتركيعه بأشكال مختلفة".

من جانبه، شدد "أبو نعيم" على أن افتتاح ذلك المكان هو محطة في الطريق إلى القدس وخدمة لأبناء شعبنا، في استقبال ومغادرة المسافرين من المواطنين والأجانب المتنقلين بين أجزاء الوطن العزيز.

وأضاف "إن كل ما تقدمه وزارة الداخلية لأبناء شعبنا من تسهيلات وخدمات، هي جزء من واجب شعبها عليها، أمام المعاناة التي فرضت عليه، متابعاً: "هذا أقل شيء يقدم لأبناء شعبنا، الصامدين على أرضهم ووطنهم".

من جهته، أكد "أبو بطيحان" أن افتتاح الصالة، يأتي ضمن المشاريع التطويرية التي تعكف عليها هيئة المعابر والحدود، في جميع المقار ومراكز تقديم الخدمة للمواطنين على اختلاف شرائحهم، بالمستوى الذي يليق بهم.

وأشار إلى أن المشروع جاء لتطوير الصالة القديمة التي لم تكن تتلاءم مع أعداد المسافرين المتنقلين عبر المنفذ، مما استوجب العمل على تطويرها لتحسين وتجويد الخدمة.

ونبه إلى أنه من الواجب العمل على تسهيل حركة المواطنين خاصة الفئات الإنسانية من المرضى، وأصحاب الحالات الاستثنائية، التي تتطلب توفير أجواء عالية من الراحة.

وأكد أن هيئة المعابر تعمل على صعيدين متوازيين، الأول يتمثل بتطوير المنشآت والمرافق، والثاني تسخير كافة الإمكانات، والطاقات، والكوادر العاملة لخدمة وراحة المسافرين، ورفع مستوى الخدمة وفق معايير جودة الأداء.

وتابع "رسالتنا في وزارة الداخلية، وهيئة المعابر أن نبقا سندًا، وعونًا للجمهور الذي يتعامل معنا، وأن نقدم له خدمتنا بكل تودد وحب والعطاء".

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