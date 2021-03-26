ثابت: التعليم أنجزت بناء 129 مدرسة جديدة خلال 15 سنة الماضية

غزة - الرأي



أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت أن الوزارة أنجزت بناء (129) مبنى مدرسي جديد خلال ال15 سنة الماضية في محافظات قطاع غزة، وذلك ضمن خطة ثورة الأبنية المدرسية وتوفير البيئة المكانية المناسبة لطلبتنا.



جاء ذلك خلال لقاء نخبوي ضم كتاب وصحفيين ونشطاء نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بالتعاون مع وزارة التعليم بمقرها في مدينة غزة لاستعراض جهود التعليم خلال السنوات السابقة بمشاركة وكيل الوزارة المساعد للتعليم العالي د. أيمن اليازوري، ومدير التنسيق في وزارة الإعلام أ. محمد حبيب، وعدد من المدراء العامين بالوزارة.



وأوضح وكيل وزارة التعليم أن عدد المدارس في العام 2005 كان(207) مدرسة ووصل في عام 2020 إلى ( 299) مدرسة.



ولفت ثابت إلى أن الوزارة نجحت في تقليل الكثافة الصفية في المدارس فأصبح هناك ما يقارب من (39) طالباً في الشعبة الواحدة، كما نجحت في تقليل المدارس التي تعمل بنظام الفترتين حيث لدينا الآن (42%) من المدارس تعمل بنظام الفترة الواحدة، موضحاً أنه عند الانتهاء من بناء (33) مدرسة جديدة قيد الإنشاء الآن سيكون (60%) من المدارس تعمل بنظام الفترة الواحدة.



ولفت ثابت إلى أن إنجازات التعليم جاءت بالرغم من الظروف القاسية وتشديد الحصار على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المتكرر واستهداف المدارس ومنع إدخال المواد اللازمة للعملية التعليمية، لافتاً إلى أن التعليم نجحت في إبقاء التواصل الفعّال مع الدول العربية والأجنبية والمؤسسات المانحة لصالح خدمة النظام التربوي.



وأكد ثابت أن وزارة التعليم وظّفت بشكل رسمي خلال السنوات السابقة (11,800) معلماً وموظفاً جديداً من خريجي الجامعات، كما وظّفت ( 20,000) معلماً وموظفاً على بند المياومة والتشغيل المؤقت.



وأضاف ثابت إلى أننا نفذنا برامج تدريسية متنوعة لصالح الطالب الفلسطيني، حيث تُظهر المؤشرات الإحصائية إلى تقدم في نسب النجاح ونسب الطلبة الحاصلين على معدلات عالية سواء في الثانوية العامة أو الاختبارات الوطنية والدولية التي تطبق في مدارسنا.



من جهته تحدث الوكيل المساعد للتعليم العالي د. أيمن اليازوري عن أبرز إنجازات الوزارة في مجال التعليم العالي ومنها إنشاء( 13) مبنى ومنشأة خاصة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية كما تم تطوير الأدبيات والقوانين الناظمة للجامعات، وتطوير البيئة المادية والبشرية والمكانية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية من حيث المباني والمختبرات، وتطوير الكادر البشري ليصبح عدد حملة الدكتوراه من (5) عام 2006 إلى ما يزيد عن(70) في العام 2020.



كما تم تطوير البنية المعلوماتية والتقنية وترخيص واعتماد وتقييم المؤسسات والبرامج الأكاديمية، حيث تم ترخيص 8 مؤسسات واعتماد 270 برنامجاً.



وفيما يخص الحوسبة أفاد مدير عام تكنولوجيا المعلومات م. أسامة يونس أن الوزارة نجحت في التحول الإلكتروني وإدارة المعلومات من خلال تطوير شامل في النظم الإلكترونية في العديد من المجالات مثل الامتحانات والتدريب والمختبرات والمكتبات والربط الإلكتروني مع الوزارات وتطوير كبير في الخدمات المقدمة للجمهور والطالب وأولياء الأمور بشكل محوسب.



كما حققت الوزارة قفزة نوعية في نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من خلال الصفوف الافتراضية وإذاعة التعليم وبوابة روافد وقناة روافد التعليمية.



من جهته تحدث مدير عام التخطيط والتطوير أ. رشيد أبو جحجوح عن الخطط الإستراتيجية والتشغيلية والأدلة والبحوث والمؤشرات الإحصائية، والاهتمام بالحوكمة والسياسات وإصدار القوانين والقرارات الناظمة للعمل التربوي.



وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز إنجازات الوزارة أيضاً في مجال الشؤون التعليمية والإشراف التربوي والإرشاد والتربية الخاصة والصحة والمدرسية والتدريب والعلاقات العامة والإعلام ودور الوزارة في التعليم غير النظامي ومحو الأمية والجوائز المحلية والعالمية التي حصلت عليها الوزارة ومعلميها وطلبتها إضافة إلى جهود الوزارة في إدارة العملية التعليمية في ظل جائحة كوفيد 19. كما جرى نقاش ومداخلات من الحضور والرد على استفساراتهم.

