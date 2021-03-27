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بدء الإغلاق الليلي اليوم وفرض إجراءات للحد من انتشار "كورونا"

27 آذار / مارس 2021 12:31

الإغلاق الليلي في غزة - أرشيف
الإغلاق الليلي في غزة - أرشيف

غزة – الرأي:

من المقرر أن تبدأ اليوم السبت، وزارة الداخلية والأمن الوطني بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها في قطاع غزة، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" وازدياد أعداد الإصابات.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، في تصريحات إذاعية اليوم السبت، إنه سيتم مساء اليوم تطبيق فرض الإغلاق الليلي الكلي عند الساعة 9 مساء.

 وأكد أنه سيتم منع المشاة والحركة وإغلاق المنشآت وذلك بعد ارتفاع المنحنى الوبائي، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تطبيق الإجراءات المتخذة والتأكد من إجراءات السلامة والوقاية.

وكان البزم قال في تصريحات سابقة خلال الأسبوع الماضي، إنه في إطار تقييم الحالة الوبائية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، ومع ازدياد أعداد الإصابات؛ تقرر اتخاذ الإجراءات الآتية:

أولاً: فرض الإغلاق الليلي عند الساعة 9:00 مساء اعتباراً من يوم السبت المقبل 27 مارس 2021.

ثانياً: منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع اعتباراً من تاريخه.

ثالثاً: اقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات.

رابعاً: منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات.

خامساً: تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث كورونا لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

سادساً: العمل على زيادة الإجراءات في ضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ كافة إجراءات السلامة.

سابعاً: نهيب بالمواطنين الكرام لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الشخصية، وارتداء الكمامة؛ حرصاً على السلامة العامة.

 

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