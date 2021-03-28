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هكذا يمكنك تجربة أيقونات ويندوز 10 الجديدة

28 آذار / مارس 2021 07:42

هكذا يمكنك تجربة أيقونات ويندوز 10 الجديدة
هكذا يمكنك تجربة أيقونات ويندوز 10 الجديدة

تخطط مايكروسوفت لتحديث مرئي رائع لنظام التشغيل Windows 10 في النصف الثاني من هذا العام، حيث يسمى تحديث "Sun Valley" وهو قيد الاختبار بالفعل مع Windows 10 Insiders ، وقد جلب أحدث إصدار معه عددًا من رموز المجلدات المعاد تصميمها استنادًا إلى Fluent Design.
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لذلك فإذا كنت تريد هذه الرموز في الوقت الحالي ، يمكنك بالطبع أن تصبح ضمن المشاركين في برنامج Windows 10 Insiders ، لكن هذا غير مستحسن حقًا على جهازك الرئيسي ، وقد يعني ذلك عمليات تثبيت متكررة للبرامج التجريبية.
 
ومع ذلك ، هناك طريقة آمنة وسهلة للحصول على الرموز دون تشغيل نظام تشغيل تجريبي، حيث قام بعض المطورين في MSFTNext باستخراج الرموز من Shell32 و Imageres وجعلها متاحة للتنزيل ، بحيث يمكنك الآن بسهولة تنزيل الرموز واستخدامها لتخصيص مجلداتك.

لتغيير مظهر الرمز:
- قم بتنزيل واستخراج مجموعة الرموز.

- انقر بزر الماوس الأيمن فوق الاختصار الذي تريد تغييره
- حدد خصائص
- حدد رمز التغيير.
- استعرض إلى حيث قمت باستخراج مجموعة الرموز وحدد الرمز الذي ترغب في استخدامه.
  
لكن لا يمكن أن تحتوي جميع التطبيقات والمجلدات على رموز بديلة ، ولكن يمكن تغيير الاختصارات بسهولة.

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