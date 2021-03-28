وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الدوري الانكليزي: توجيهات لضربات الرأس في التمارين مطلع الموسم المقبل وكالة الرأي الفلسطينية أجواء باردة نسبياً وارتفاعات متتالية الأيام القادمة وكالة الرأي الفلسطينية قرار بشأن نظام جديد لدوري الأبطال الأربعاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية مشروب طبيعي رائع لتخسيس الكرش في خمسة أيام وكالة الرأي الفلسطينية ماذا يعنى اللسان المربوط عند الأطفال حديثى الولادة؟ وكالة الرأي الفلسطينية فوائد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات لتخفيف آلام انتفاخ المعدة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بريطانية تحذر من "طيور عملاقة غازية" وكالة الرأي الفلسطينية شركة روسية تختبر جهاز تهوية الرئتين بالسائل المخصّب بالأكسجين وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف بكتيريا في أعماق البحار "غير مرئية"
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

شركة روسية تختبر جهاز تهوية الرئتين بالسائل المخصّب بالأكسجين

28 آذار / مارس 2021 07:58

شركة روسية تختبر جهاز تهوية الرئتين بالسائل المخصّب بالأكسجين
شركة روسية تختبر جهاز تهوية الرئتين بالسائل المخصّب بالأكسجين

صمم الأخصائيون في شركة "شفابي" الروسية نموذجا تجريبيا لجهاز تهوية الرئتيْن بالسائل المخصّب بالأكسجين.

أفاد بذلك مدير عام الشركة، أليكسي باتريكييف. وقال:  "لا يزال مهندسونا يعملون على تحقيق هذا المشروع ويقومون في المرحلة الراهنة بإدخال تعديلات في النموذج التجريبي، ومن ثم يمكن البدء في الاختبارات السريرية لأسلوب تهوية الرئتين بالسائل المخصّب بالأكسجين".

وأوضح أن جهاز التنفس الاصطناعي بواسطة السائل الذي يملأ رئتي المريض اخترعه المهندسون في مصنع الأورال الروسي للأجهزة البصرية الميكانيكية والذي يعد فرعا لشركة "شفابي"، وذلك بالتعاون مع الخبراء في مؤسسة البحوث العلمية الواعدة ومركز "كولاكوف" الروسي لأمراض النساء وطب الولادة .

واستطاع المتخصصون في إطار برنامج التجارب والتصاميم إيجاد بعض الحلول التقنية التي تهدف إلى ضمان سلامة المريض أثناء علاجه بالسائل المخصّب بالأكسجين ومنعه في الوقت نفسه من التعرض للرضح الضغطي.

وعلاوة على ذلك تم تصميم وحدة التبريد السريع للسائل المخصص للتنفس والتحكم في تلك العملية.

ويذكر أن مشروع وضع تكنولوجيا التنفس السائل انطلق في روسيا عام 2016. كان يفترض أولا أن تضمن التكنولوجيا المذكورة إنقاذ أفراد أطقم الغواصات المستغيثة في أعماق البحر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عملية جراحية معقدة تنقذ عين مريض في مستشفيات الخدمة العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟